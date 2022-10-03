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    • Televizyon
    • 04.10.2022 01:45
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    • 04.10.2022 01:45
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    Fırat’ın zor anları! Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm fragmanı yayınlandı: "Bugünü asla unutma abi çok pişman olacaksın!"

    Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı, Atv'nin iddialı dizilerinden 'Bir küçük Gün Işığı'nın 5’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. #GünIşığım etiketi ile sosyal medyada büyük ses getiren bölümün ardından merakla beklenen fragman da geldi. Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana; ağabeyi Fırat tarafından hastaneye kaldırılan Dila’nın "Bugünü asla unutma abi çok pişman olacaksın!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm fragmanı...

    Bugünü asla unutma abi çok pişman olacaksın!

    Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen 'Bir küçük Gün Işığı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Söz konusu fragmana hastaneye kaldırılan Dila'nın "Bugünü asla unutma abi çok pişman olacaksın!" sözleri damga vurdu.

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Güneş'in, Dila'nın kızı olduğunu öğrenen Fırat, Dila'yla yüzleşir. Fırat, Ümran'a her şeyi anlatıp bu sorunu kökünden çözmeye kararlıdır.

    Dila için kaçınılmaz son artık çok yakındır. Elif'in, Güneş'i kaybetme korkusu, annesini bulma isteğini yeniden harekete geçirir. Bir ipucu yakalar.

        Elif, Güneş'in annesine ulaşmak üzereyken Fırat bu gerçeği çoktan öğrenmiş, bir seçim yapmak üzeredir. Ancak Güneş'in ortadan kaybolmasıyla Elif ve Fırat allak bullak olur.

        Böylece hayat, Elif ve Fırat'a doğru seçim yapmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlatır.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Kuruluş Osman
        Haberler Televizyon Fırat’ın zor anları! Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm fragmanı yayınlandı: "Bugünü asla unutma abi çok pişman olacaksın!"
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