Fırat’ın zor anları! Bir Küçük Gün Işığı 6. bölüm fragmanı yayınlandı: "Bugünü asla unutma abi çok pişman olacaksın!"

Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen 'Bir küçük Gün Işığı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı.
Söz konusu fragmana hastaneye kaldırılan Dila'nın "Bugünü asla unutma abi çok pişman olacaksın!" sözleri damga vurdu.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Güneş'in, Dila'nın kızı olduğunu öğrenen Fırat, Dila'yla yüzleşir. Fırat, Ümran'a her şeyi anlatıp bu sorunu kökünden çözmeye kararlıdır.
Dila için kaçınılmaz son artık çok yakındır. Elif'in, Güneş'i kaybetme korkusu, annesini bulma isteğini yeniden harekete geçirir. Bir ipucu yakalar.