Ben 'Bu Cihana Sığmazam’da Engin Arık ve Isparta uçak kazası göndermesi: Bilim adamlarımız uçak kazasıyla yok edildi

Peki, Prof. Dr. Engin Arık'ın ardından projeye ne oldu, hangi aşamada? İşte toryuma ilişkin tüm detaylar...



BAŞKAN ERDOĞAN ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİDEN ARAŞTIRILDI

Geçmişte pek çok engellemelerle varlığı görmezden gelinen maden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma hamlesi doğrultusunda yeniden araştırıldı ve Eskişehir bölgesinde çalışmalar yapıldı. Aralarında florit, barit ve toryumun da Bulunduğu 12 çeşit nadir element bulundu.



DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ REZERVİ ESKİŞEHİR'dE

Halihazırda dünyadaki nadir elementlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi çalışmalarının yüzde 95'i Çin'de yapılıyor. Çin'den sonra ki en büyük rezerv alanı ise Eskişehir'de.





YEŞİL ENERJİ KAYNAĞI TORYUM

Nadir elementlerin en dikkat çekeni ise toryum. Türkiye'nin rezerv bakımından dünyada ikinci sırada olduğu toryum, Yeşil nükleer enerji kaynağı.



DÜNYADAKİ REZERVİN YARISI TÜRKİYE'DE

Dünya toryum rezervi toplam bir milyon 780 bin ton. Türkiye ise 790 bin ton ile bu rezervlerin neredeyse yarısına sahip...