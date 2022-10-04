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    • 05.10.2022 00:08
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    • 05.10.2022 00:41
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    Ben 'Bu Cihana Sığmazam’da Engin Arık ve Isparta uçak kazası göndermesi: Bilim adamlarımız uçak kazasıyla yok edildi

    ATV’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’da küresel enerji krizine ve ‘Isparta uçak kazası’na değinilerek, “Yeşil enerji olarak da tabir edilen toryumun kullanılmasının önü açıldı. Bu konuda çalışma yapan bilim insanlarımız Isparta’da meydana gelen bir uçak kazası ile yok edildi…” denildi.

    Bu Cihana Sığmazam’da Engin Arık göndermesi

    ATV'nin reytingleri alt üst eden yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da 57 kişinin hayatını kaybettiği Isparta uçak kazasına değinildi.



    TORYUM VE ISPARTA UÇAK KAZASI
    Dizide 'Cezayir Türk' karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, küresel enerji krizine değinerek, "Fosil yakıt ve uranyum yerine tüm dünya rezervinin 3'te 2'si bizde olan yeşil enerji olarak da tabir edilen toryumun kullanılmasının önü açılmıştı. İsviçre CERN laboratuvarlarında bilim insanlarımızın yaptığı çarpıştırma testlerinde ortaya çıkan sonuçlar maalesef küresel oyuncular tarafından hasıraltı edildi. Ardından bu konuda çalışma yapan bilim insanlarımız Isparta'da meydana gelen bir uçak kazası ile yok edildi." ifadelerini kullandı.

    Bu Cihana Sığmazam'da Engin Arık göndermesi | VİDEO



    ISPARTA UÇAK KAZASI
    İstanbul'dan kalkan KK4203 sefer sayılı uçak, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Isparta'ya 18 km mesafedeki Keçiborlu'da düşmüştü. Atlasjet Hava Yolları başkanı Tuncay Doğaner kazadan kimsenin sağ kurtulamadığını ve 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.



        6 BİLİM İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
        Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki bir fizik konferansına katılmak üzere uçakta bulunan, Türkiye'de toryum, Türk Hızlandırıcı Projesi, Bilim Kenti ve CERN süreciyle ilgili önemli çalışmaları olan Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Arık ile araştırma görevlisi Özgen Berkol Doğan, yüksek lisans öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve araştırma görevlisi Mustafa Fidan hayatını kaybetti.



        ENGİN ARIK ENERJİ SORUNUNU ÇÖZECEKTİ
        Türkiye'de çok önemli rezervleri bulunan toryum mineralinin enerji sorununa temiz ve ekonomik bir çözüm olabileceği ve olması gerektiği yönündeki görüşleri ve çalışmalarıyla tanınan ve kazada hayatını kaybeden Engin Arık'ın Türkiye'de CERN benzeri bir parçacık hızlandırma laboratuvarı kurma projesinde çalışması vurgulandı, bu projenin Türkiye'ye büyük teknolojik atılımlar yaptıracağı öne sürüldü. Üstü kapalı olarak, Türkiye'nin bu var olacağı iddia edilen gelişmeyi istemeyen düşmanları ve "uluslararası nükleer lobisi", bilim adamlarına sabotaj düzenlemekle itham edildi.



        Prof. Dr. Engin Arık toryum rezervinin enerji üretimi açısından, 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğunu söylemişti.

            Peki, Prof. Dr. Engin Arık'ın ardından projeye ne oldu, hangi aşamada? İşte toryuma ilişkin tüm detaylar...

            BAŞKAN ERDOĞAN ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİDEN ARAŞTIRILDI
            Geçmişte pek çok engellemelerle varlığı görmezden gelinen maden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma hamlesi doğrultusunda yeniden araştırıldı ve Eskişehir bölgesinde çalışmalar yapıldı. Aralarında florit, barit ve toryumun da Bulunduğu 12 çeşit nadir element bulundu.

            DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ REZERVİ ESKİŞEHİR'dE
            Halihazırda dünyadaki nadir elementlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi çalışmalarının yüzde 95'i Çin'de yapılıyor. Çin'den sonra ki en büyük rezerv alanı ise Eskişehir'de.



            YEŞİL ENERJİ KAYNAĞI TORYUM
            Nadir elementlerin en dikkat çekeni ise toryum. Türkiye'nin rezerv bakımından dünyada ikinci sırada olduğu toryum, Yeşil nükleer enerji kaynağı.

            DÜNYADAKİ REZERVİN YARISI TÜRKİYE'DE
            Dünya toryum rezervi toplam bir milyon 780 bin ton. Türkiye ise 790 bin ton ile bu rezervlerin neredeyse yarısına sahip...



            BİRÇOK SEKTÖRDE KULLANILIYOR
            Nadir toprak elementleri cam ve seramik sanayi, metalürji sanayi, lazer üretimi, mıknatıs üretimi, petrol katalizörü ve ileri teknoloji cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılmakta.

            Bu elementler ayrıca günümüzde hibrid arabalarını, elektrikli taşıt araçlarını, rüzgâr türbinlerini, güneş enerjisi panellerini, MR makinelerini ve birçok temiz enerji teknolojisini hayata geçirmede kullanılmakta.

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