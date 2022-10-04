Ben 'Bu Cihana Sığmazam’da Engin Arık ve Isparta uçak kazası göndermesi: Bilim adamlarımız uçak kazasıyla yok edildi

ATV'nin reytingleri alt üst eden yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da 57 kişinin hayatını kaybettiği Isparta uçak kazasına değinildi.
TORYUM VE ISPARTA UÇAK KAZASI
Dizide 'Cezayir Türk' karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, küresel enerji krizine değinerek, "Fosil yakıt ve uranyum yerine tüm dünya rezervinin 3'te 2'si bizde olan yeşil enerji olarak da tabir edilen toryumun kullanılmasının önü açılmıştı. İsviçre CERN laboratuvarlarında bilim insanlarımızın yaptığı çarpıştırma testlerinde ortaya çıkan sonuçlar maalesef küresel oyuncular tarafından hasıraltı edildi. Ardından bu konuda çalışma yapan bilim insanlarımız Isparta'da meydana gelen bir uçak kazası ile yok edildi." ifadelerini kullandı.
ISPARTA UÇAK KAZASI
İstanbul'dan kalkan KK4203 sefer sayılı uçak, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Isparta'ya 18 km mesafedeki Keçiborlu'da düşmüştü. Atlasjet Hava Yolları başkanı Tuncay Doğaner kazadan kimsenin sağ kurtulamadığını ve 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.