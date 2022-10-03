Fatma ile Ahmet tek celsede boşandı! Ahmet’in pişkin sözleri Esra Erol'u çileden çıkardı! “Benimle inatlaşmayın üçünü de alırım”

ESRA EROL ÇİLEDEN ÇIKTI

Bu açılamalarının ardından Esra Erol sinirlenerek, "O kadar iğrenç o kadar aşağılık bir insansın ki! Bunu söyleyebiliyorsun! Hadi defol! Sabrımı ve sinirimi korumaya çalışıyorum! Yine hayatına bir kadınla başlayıp hayatındaki kadınları mağdur eden bir adam!" dedi.