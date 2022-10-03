Fatma ile Ahmet tek celsede boşandı! Ahmet’in pişkin sözleri Esra Erol'u çileden çıkardı! “Benimle inatlaşmayın üçünü de alırım”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Melahat Oruç, 2 çocuk babası Ahmet'e kaçan ve kumasıyla yaşayan 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma için yardım istemişti.
Melahat Hanım'a yardım eli uzatan Esra Erol ise Fatma'yı bulup canlı yayına çıkarmıştı. Ancak Fatma tüm yaşadıklarına rağmen Ahmet'ten vazgeçmemiş, baba evine dönse bile tekrar kaçmıştı. Şiddet gören ve ihanete uğrayan Fatma, bu süreçte anne olmuş ve 'anne olduktan sonra anladım' diyerek Esra Erol'un bir kez daha çalmıştı.
Geçen hafta canlı yayına katılan Fatma, Fatma, "Ahmet bana ihanet etti, şiddet uyguladı. Ahmet'i sevgilisi ile birlikte yakaladım. Eşim başımı duvarlara vurdu" diye konuştu.