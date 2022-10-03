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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 03.10.2022 23:13
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    • 03.10.2022 23:24
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    Fatma ile Ahmet tek celsede boşandı! Ahmet’in pişkin sözleri Esra Erol'u çileden çıkardı! “Benimle inatlaşmayın üçünü de alırım”

    Esra Erol’da programına annesi Melahat Oruç ile başvuran Fatma, “Anne olduktan sonra anladım” diyerek kendine şiddet uygulayan ve ihanet eden Ahmet’ten boşanmak istediğini söylemişti. Esra Erol ise aylar süren ikna çabalarının ardından boşanmaya karar veren Fatma’nın isteğini geri çevirmedi. Fatma ile Ahmet, bugün tek celsede boşandı. Beklenen haberi Esra Erol canlı yayında duyururken Ahmet söyledikleriyle herkesi çileden çıkardı. İşte detaylar...

    Pişkin sözleri Esra Erol’u çileden çıkardı! “Benimle inatlaşmayın üçünü de...”

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Melahat Oruç, 2 çocuk babası Ahmet'e kaçan ve kumasıyla yaşayan 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma için yardım istemişti.

    Melahat Hanım'a yardım eli uzatan Esra Erol ise Fatma'yı bulup canlı yayına çıkarmıştı. Ancak Fatma tüm yaşadıklarına rağmen Ahmet'ten vazgeçmemiş, baba evine dönse bile tekrar kaçmıştı. Şiddet gören ve ihanete uğrayan Fatma, bu süreçte anne olmuş ve 'anne olduktan sonra anladım' diyerek Esra Erol'un bir kez daha çalmıştı.

    Geçen hafta canlı yayına katılan Fatma, Fatma, "Ahmet bana ihanet etti, şiddet uyguladı. Ahmet'i sevgilisi ile birlikte yakaladım. Eşim başımı duvarlara vurdu" diye konuştu.

        TEK CELSEDE BOŞANDILAR
        Bugünkü canlı yayında ise beklenen oldu. Esra Erol, Ahmet ile Fatma'nın bugün tek celsede boşandıklarını duyurdu.

        Esra Erol ve ekibine boşandığı için kızgın olan Ahmet ise yaptığı açıklamalarla başta ünlü sunucu olmak üzere herkesi çileden çıkardı.

        Esra Erol'a, "Benimle inat etmeyin. Eğer benimle inat giderseniz Fatma'yı da Önay'ı da Gülşah'ı da alırım. Boşadın bizi, uğraşma benimle" ifadelerini kullandı.

            ESRA EROL ÇİLEDEN ÇIKTI
            Bu açılamalarının ardından Esra Erol sinirlenerek, "O kadar iğrenç o kadar aşağılık bir insansın ki! Bunu söyleyebiliyorsun! Hadi defol! Sabrımı ve sinirimi korumaya çalışıyorum! Yine hayatına bir kadınla başlayıp hayatındaki kadınları mağdur eden bir adam!" dedi.

            DNA TESTİNİN SONUCU BELLİ OLDU
            Programda ayrıca Fatma'nın bebeğinin DNA raporu açıklandı. Raporda bebeğin babasının Ahmet olduğu açıklandı.
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            Haberler Televizyon Fatma ile Ahmet tek celsede boşandı! Ahmet’in pişkin sözleri Esra Erol'u çileden çıkardı! “Benimle inatlaşmayın üçünü de alırım”
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