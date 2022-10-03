Kuş Uçuşu dzisinden bomba haber! İbrahim Çelikkol, Birce Akalay çok beğenilmişti! Kuş Uçuşu 2 ve 3. sezonda neler olacak? İşte yeni Lale Kıran...

KUŞ UÇUŞU NASİL BİR DİZİ?

Dizi beni çok gerdi.X ve Z kuşağinin çatışması diyebiliriz ama Z kuşağı çok aptalca gösterilmiş aman aman bir senaryo konu zenginliği beklemeyin gerilmeme rağmen izledim.müzikler çekim kalitesi çok iyiydi.ibrahim Çelikkol ve Birce Akalay uyumu diye de bir şey vardı. Takip Et! Ay Yapım için çok basit bir dizi olmuş.