Kuş Uçuşu dzisinden bomba haber! İbrahim Çelikkol, Birce Akalay çok beğenilmişti! Kuş Uçuşu 2 ve 3. sezonda neler olacak? İşte yeni Lale Kıran...

Kuş uçuşu dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin ilk sezonunun ardından binlerce kişi yeni sezonun ne zaman geleceğini araştırmaya başlamıştı. İşte dizi hakkında tüm merak ettikleriniz...
KUŞ UÇUŞU 2. SEZON NE ZAMAN?
Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'i buluşturan dizi büyük ilgi görünce ikinci sezonunun çekilmesine karar verildi. Hazırlıklar başladı. Projeyle ilgili yapılan son bilgilendirme çekimlerin en geç 14 Kasım Pazartesi başlayacağı sylentiler arasında yer alıyor.
Dizinin 2. Sezonu biter bitmez kısa bir aranın ardından da 3. Sezonu çekillecek.