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    • Televizyon
    • 03.10.2022 17:12
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    • 03.10.2022 17:12
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    Kuş Uçuşu dzisinden bomba haber! İbrahim Çelikkol, Birce Akalay çok beğenilmişti! Kuş Uçuşu 2 ve 3. sezonda neler olacak? İşte yeni Lale Kıran...

    Netflix paltformunda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisi büyük beğeni toplamıştı. İkinci seznu beklenen diziden güzel haber geldi. İkinci sezonunun ardından üçüncü sezonun da geleceğinin duyulmasıyla dizi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Kuş Uçuşu 3. sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman? Kuş Uçuşu yeni sezon hangi tarihte? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kuş Uçuşu dzisinden bomba haber!

    Kuş uçuşu dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin ilk sezonunun ardından binlerce kişi yeni sezonun ne zaman geleceğini araştırmaya başlamıştı. İşte dizi hakkında tüm merak ettikleriniz...

    KUŞ UÇUŞU 2. SEZON NE ZAMAN?

    Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'i buluşturan dizi büyük ilgi görünce ikinci sezonunun çekilmesine karar verildi. Hazırlıklar başladı. Projeyle ilgili yapılan son bilgilendirme çekimlerin en geç 14 Kasım Pazartesi başlayacağı sylentiler arasında yer alıyor.

    Dizinin 2. Sezonu biter bitmez kısa bir aranın ardından da 3. Sezonu çekillecek.

        KUŞ UÇUŞU 3. SEZON OLACAK MI?

        İbrahim Çelikkol, bu kısa sözleriyle bile milyonlarca izleyicinin yüreğine su serpti. Kuş Uçuşu dizisinden haber bekleyenler sadece ikinci sezonun değil, üçüncü sezonun da çekilecek olmasından çok memnun kalacak.

        DİZİ REKOR KIRDI

        3 Haziran'da yayınlanan Kuş Uçuşu dizisi Netflix'te şu an birinci sırada yer aldı. Dünya çapında da çok konuşulan dizi Fransa ve Almanya'da 3. İtalya'da 4.sırada yer aldı.

        KUŞ UÇUŞU NASİL BİR DİZİ?

        Dizi beni çok gerdi.X ve Z kuşağinin çatışması diyebiliriz ama Z kuşağı çok aptalca gösterilmiş aman aman bir senaryo konu zenginliği beklemeyin gerilmeme rağmen izledim.müzikler çekim kalitesi çok iyiydi.ibrahim Çelikkol ve Birce Akalay uyumu diye de bir şey vardı. Takip Et! Ay Yapım için çok basit bir dizi olmuş.

            LALE KIRAN KİMİ CANLANDIRIYOR?

            Dizi Birce Akalay'ın canlandırdığı Lale Kıran karakteri ve dolayısıyla X kuşağının tanıtımı ile başlıyor. Lale karakteri oldukça popüler ve hayranlık uyandıran bir haberci olarak karşımıza çıkıyor.
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            Haberler Televizyon Kuş Uçuşu dzisinden bomba haber! İbrahim Çelikkol, Birce Akalay çok beğenilmişti! Kuş Uçuşu 2 ve 3. sezonda neler olacak? İşte yeni Lale Kıran...
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