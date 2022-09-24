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    ATV'nin beklenen dizisi 'Aldatmak' ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı

    ATV’nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle merakla beklenen dizisi Aldatmak, önceki akşam ekrana gelen ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Perşembenin hakimi: Aldatmak

    Aldatmak ilk bölümü ile reytinglerde yüzde 4,77 izlenme oranı ve yüzde 12,83 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de en çok izlenen dizi oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, #Aldatmak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.



    NELER YAŞANDI?
    30 yıllık kocası ve çocukları Oylum ve Ozan'la birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer aile mahkemesi hakimi Güzide Yenersoy, yaşadığı hayatın yalanlarla dolu olduğu gerçeğiyle yüzleşti...



    Yenersoy Ailesi kızları Oylum'u Hollanda'da tıp okumaya yolcu ederken büyük gurur içindeydi. Oysa Oylum, ailesine yalan söylemişti ve hayalindeki modern dans eğitimini almak üzere Amerika'ye gitmeyi hedefliyordu. Oylum, Ankara'da arkadaşının evinde New York'a gideceği günü beklemeye başlarken, Oylum'la havaalanında tesadüfen karşılaştığı aile dostu Tolga, bu sırra ortak oldu. Ozan ise çalıştığı şirkette beklediği terfiyi alamayınca hayal kırıklığı yaşadı ve daha çok para kazanma hırsıyla arkadaşı Kaan'ın tavsiyesine uyarak kripto para yatırımcılığına soyundu. Yaşadığı hayal kırıklığını ailesinden gizleyen Ozan, babasının kendisine emanet ettiği 1 milyon dolar parayı batırarak başını büyük bir belaya soktu.



        Güzide ise eşi Tarık'ın iki ayrı aile hayatı olduğunu öğrenince 30 yıllık evliliğini ve ailesi için verdiği onca emeği sorgulayarak büyük şok yaşadı. Eşi Tarık ile birlikte otuzuncu yıllarını kutlamak üzere düzenlediği organizasyona kalabalık bir davetli topluluğu çağıran Güzide, Tarık'ın diğer eşini ve kızını da davet ederek herkesin gözü önünde Tarık'ın yalanlarını yüzüne vurdu.



        Vahide Perçim, dizide Güzide Yenersoy'a hayat verdi. Yenersoy'un, ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, tek bir tesadüfle yerle bir oluyor.



        Ercan Kesal, nefes kesen bir performans sergiledi.
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            Haberler Televizyon ATV'nin beklenen dizisi 'Aldatmak' ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı
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