ATV'nin beklenen dizisi 'Aldatmak' ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı

Aldatmak ilk bölümü ile reytinglerde yüzde 4,77 izlenme oranı ve yüzde 12,83 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de en çok izlenen dizi oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, #Aldatmak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
NELER YAŞANDI?
30 yıllık kocası ve çocukları Oylum ve Ozan'la birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer aile mahkemesi hakimi Güzide Yenersoy, yaşadığı hayatın yalanlarla dolu olduğu gerçeğiyle yüzleşti...
Yenersoy Ailesi kızları Oylum'u Hollanda'da tıp okumaya yolcu ederken büyük gurur içindeydi. Oysa Oylum, ailesine yalan söylemişti ve hayalindeki modern dans eğitimini almak üzere Amerika'ye gitmeyi hedefliyordu. Oylum, Ankara'da arkadaşının evinde New York'a gideceği günü beklemeye başlarken, Oylum'la havaalanında tesadüfen karşılaştığı aile dostu Tolga, bu sırra ortak oldu. Ozan ise çalıştığı şirkette beklediği terfiyi alamayınca hayal kırıklığı yaşadı ve daha çok para kazanma hırsıyla arkadaşı Kaan'ın tavsiyesine uyarak kripto para yatırımcılığına soyundu. Yaşadığı hayal kırıklığını ailesinden gizleyen Ozan, babasının kendisine emanet ettiği 1 milyon dolar parayı batırarak başını büyük bir belaya soktu.