ATV'nin beklenen dizisi 'Aldatmak' ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı





Yenersoy Ailesi kızları Oylum'u Hollanda'da tıp okumaya yolcu ederken büyük gurur içindeydi. Oysa Oylum, ailesine yalan söylemişti ve hayalindeki modern dans eğitimini almak üzere Amerika'ye gitmeyi hedefliyordu. Oylum, Ankara'da arkadaşının evinde New York'a gideceği günü beklemeye başlarken, Oylum'la havaalanında tesadüfen karşılaştığı aile dostu Tolga, bu sırra ortak oldu. Ozan ise çalıştığı şirkette beklediği terfiyi alamayınca hayal kırıklığı yaşadı ve daha çok para kazanma hırsıyla arkadaşı Kaan'ın tavsiyesine uyarak kripto para yatırımcılığına soyundu. Yaşadığı hayal kırıklığını ailesinden gizleyen Ozan, babasının kendisine emanet ettiği 1 milyon dolar parayı batırarak başını büyük bir belaya soktu.