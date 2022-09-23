Oylum Yenersoy'a kötü haber! Aldatmak 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz"

ATV'nin yeni dizisi Aldatmak, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Soluksuz izlenen dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.
PERŞEMBENİN HAKİMİ: ALDATMAK
Aldatmak ilk bölümü ile reytinglerde %4,77 izlenme oranı ve %12,83 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de en çok izlenen dizi oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, #Aldatmak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
30 yıllık kocası ve çocukları Oylum ve Ozan'la birlikte dışarıdan bakıldığında herkese örnek olacak bir aileye sahip saygıdeğer aile mahkemesi hakimi Güzide Yenersoy, yaşadığı hayatın yalanlarla dolu olduğu gerçeğiyle yüzleşti…
Yenersoy Ailesi kızları Oylum'u Hollanda'da tıp okumaya yolcu ederken büyük gurur içindeydi. Oysa Oylum, ailesine yalan söylemişti ve hayalindeki modern dans eğitimini almak üzere Amerika'ye gitmeyi hedefliyordu. Oylum, Ankara'da arkadaşının evinde New York'a gideceği günü beklemeye başlarken, Oylum'la havaalanında tesadüfen karşılaştığı aile dostu Tolga, bu sırra ortak oldu.