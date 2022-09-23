Oylum Yenersoy'a kötü haber! Aldatmak 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz"

Güzide ise eşi Tarık'ın iki ayrı aile hayatı olduğunu öğrenince 30 yıllık evliliğini ve ailesi için verdiği onca emeği sorgulayarak büyük şok yaşadı. Bir dava için keşfe gittiği evde gördüğü fotoğraflarla Tarık'ın başka bir ailesi olduğunu öğrenen Güzide, kusursuz sevgi ve güvene dayandığını düşündüğü evliliğinin koca bir yalandan ibaret olduğunu öğrendi.