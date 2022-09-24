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    • Televizyon
    • 24.09.2022 18:14
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    • 24.09.2022 18:17
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    Toprak, Gonca’yı koruyabilecek mi? Gül Masalı 14. bölümde neler olacak? Detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

    Başrollerinde Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca’nın yer aldığı Gül Masalı dizisinin merakla beklenen 14. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizide; Toprak, Gonca’yı Yılmaz’dan korumayı başarabilecek midir? Fuat’tan gelen teklifle kafası karışmaya başlayan Ece, Toprak’tan vazgeçmeye razı olacak mıdır? İşte yeni bölümden ipuçları...

    Toprak, Gonca’yı koruyabilecek mi?

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Gül Masalı'nın merakla beklenen 14. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

    14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Yılmaz'ın bıçakladığı Toprak hastaneye yetiştirilir ve hemen ameliyata alınır. Gonca, onun başına gelenlerden dolayı kendisini sorumlu tutmaktadır ve böyle düşünen tek kişi sadece o değildir.

    Canan da olanlardan ötürü Gonca'yı suçlamaktadır. Kayıplara karışan Yılmaz'ın ise Gonca'nın yakasından düşmeye niyeti yoktur.

    Öte yandan Ece, Fuat'ın uzattığı yardım elini kabul etmek zorunda kalsa da onun psikolojik baskısına maruz kalmaktan kendini kurtaramaz. Pınar'ın Canan'dan şikayetçi olması Atabey Konağı'nın sakinlerini huzursuz eder.

        Canan'ın hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kalması Rıfat'ın Halil'e olan öfkesini büyütür. Üstelik Fuat, Pınar'la Halil arasındaki ilişkiyle ilgili haberleri abartarak yayınlatınca ortalık iyice karışır.

        İkinci baharlarını yaşamaya kararlı olan Halil ve Canan bu saldırılara el ele göğüs gererken Rıfat'ın üst üste gelen darbeler karşısında artık dayanacak gücü kalmamıştır. Babalarına destek olmaya karar veren Halil ve Canan, Fuat'a meydan okurlar.

        Atabeylerden beklenmeyen bu dayanışma ruhunun yaratacağı bedeller ne olacaktır? Toprak, Gonca'yı Yılmaz'dan korumayı başarabilecek midir? Fuat'tan gelen teklifle kafası karışmaya başlayan Ece, Toprak'tan vazgeçmeye razı olacak mıdır?
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        Haberler Televizyon Toprak, Gonca’yı koruyabilecek mi? Gül Masalı 14. bölümde neler olacak? Detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...
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