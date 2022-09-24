Toprak, Gonca’yı koruyabilecek mi? Gül Masalı 14. bölümde neler olacak? Detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gül Masalı'nın merakla beklenen 14. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yılmaz'ın bıçakladığı Toprak hastaneye yetiştirilir ve hemen ameliyata alınır. Gonca, onun başına gelenlerden dolayı kendisini sorumlu tutmaktadır ve böyle düşünen tek kişi sadece o değildir.