23 Eylül TV'de bugün hangi diziler var? || Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

TV'de yayınlanan programlar ve diziler televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen ve beğenilen programı Güldür Güldür Show yer alırken, Star TV'de Yalı Çapkını adlı dizi izleyicisiyle buluşuyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:45 Bir Şansım Olsa
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk