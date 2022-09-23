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    • Televizyon
    • 23.09.2022 17:14
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    • 23.09.2022 17:14
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    23 Eylül TV'de bugün hangi diziler var? || Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

    Bu akşam televizyondaki dizi ve programları takip etmek isteyen vatandaşlar TV yayın akışını merak ediyorlar. Dizilerin yeni bölümleriyle ekrana gelmesiyle beraber dizilerin günleri ve saatleri araştırılıyor. 23 Eylül TV'de bugün hangi diziler var? İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı...

    takvim.com.tr
    23 Eylül TV’de bugün hangi diziler var?

    TV'de yayınlanan programlar ve diziler televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen ve beğenilen programı Güldür Güldür Show yer alırken, Star TV'de Yalı Çapkını adlı dizi izleyicisiyle buluşuyor.

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Baba

    02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    05:45 Bir Şansım Olsa

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 İyilik

    23:30 Orta Sayfa

    01:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    04:15 Bay Yanlış

    06:00 İnadına Aşk

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 O Kız

        22:45 Yargı

        01:45 O Kız

        03:45 Gelinim Mutfakta

        05:45 Yabancı Damat

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

        11:00 MasterChef Türkiye

        12:45 Canım Annem

        13:45 Doya Doya Moda

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Doya Doya Moda

        04:15 Canım Annem

        05:00 8X8

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

        16:00 Kiralık Aşk

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yeni Dizi Yalı Çapkını

        02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        05:30 Kiralık Aşk

            ATV YAYIN AKIŞI

            10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

            13:00 ATV Gün Ortası

            14:00 Mutfak Bahane

            16:00 Esra Erol'da

            19:00 ATV Ana Haber

            20:00 Aldatmak

            23:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

            02:40 Mutfak Bahane

            04:40 Bir Zamanlar Çukurova

            TRT 1 YAYIN AKIŞI

            10:00 Alişan İle Haya Gülümse

            12:30 Şehirden Uzakta

            13:15 Masumlar Apartmanı

            17:00 Yeşil Deniz

            19:00 Ana Haber

            19:55 İddiaların Aksine

            20:00 Kasaba Doktoru

            23:45 3'te 3

            01:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

            03:50 Yeşil Deniz
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            Haberler Televizyon 23 Eylül TV'de bugün hangi diziler var? || Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı
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