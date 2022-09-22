Elif’in zor kararı! Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sanki bir sayfayı tamamen kapatıyormuşum gibi...”

Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yüzüğünü satmaya karar veren Elif'in "Sanki bir sayfayı tamamen kapatıyormuşum gibi içimde bir burukluk var" sözleri dikkat çekti.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mehveş ve Dila'dan şüphelenen Ümran her ikisini de sıkı denetime alır. Bir şeyler sakladıklarının farkındadır ama henüz çözmez.