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    • Televizyon
    • 22.09.2022 23:03
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    • 22.09.2022 23:03
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    Elif’in zor kararı! Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sanki bir sayfayı tamamen kapatıyormuşum gibi...”

    Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay’ın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yüzüğünü satmaya karar veren Elif’in “Sanki bir sayfayı tamamen kapatıyormuşum gibi içimde bir burukluk var” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm 2. fragmanı...

    “Sanki bir sayfayı tamamen kapatıyormuşum gibi...”

    Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yüzüğünü satmaya karar veren Elif'in "Sanki bir sayfayı tamamen kapatıyormuşum gibi içimde bir burukluk var" sözleri dikkat çekti.

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Mehveş ve Dila'dan şüphelenen Ümran her ikisini de sıkı denetime alır. Bir şeyler sakladıklarının farkındadır ama henüz çözmez.

    Güneş'in Dila'ya verdiği tepkiyi anlamayan Fırat, Elif'e onu pedagoga götürmeyi teklif eder. Mehveş ise Dila'yı Güneş'i yanına alması için cesaretlendirir.

    Sude ise Fırat'ı elde etmek için Dila ile iş birliği yapar. Yılmaz'ı Elif'in ölen eşinin yerine şirkete almak için harekete geçerler. Fırat'ın şirket organizasyonunu Elif'e vermesi Sude'yi kıskanmasına yol açar ve Ümran'ı Elif'in aleyhine doldurur.

        Pedagog Güneş'in annesi ile ilgili ciddi bir travması olduğunu söyler. Mehveş'in söyledikleri üzerine Dila, Elif'in evine Güneş'i almaya gider. Ancak Güneş, onunla gelmeyeceğini onu sevmediğini söyler bu da Dila'yı çileden çıkartır ve küçük kızın korkmasına neden olur.

        Tam bu olayın üzerine Elif ve Fırat eve gelirler, Dila son dakika kaçarken Güneş'i perişan halde bulurlar. Organizasyon günü ise büyük sürpriz yaşanır.

        Ümran önce beğenmezken cemiyetten arkadaşlarının iltifatları üzerine susmak zorunda kalır. Elif'in yanında Güneş'i getirmesi felaketle sonuçlanır. Çocuğu tanıyan Mehveş, Güneş'i alıp annesi ve Ümran'ın yanına getirir.
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            Haberler Televizyon Elif’in zor kararı! Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sanki bir sayfayı tamamen kapatıyormuşum gibi...”
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