ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 23 Eylül 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...

1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.