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    • Magazin
    • 23.09.2022 17:14
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    • 23.09.2022 17:14
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    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 23 Eylül 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...

    Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finalina gelindi. Her Cuma günü bir kişi büyük ödülün sahibi oluyor. Geçtiğimiz sezona kadar para ödülü 15 bin TL'ydi. Yeni sezonda ise ödülün miktarı 50 bin TL oldu. Peki bu haftanın şampiyonu belli oldu mu? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 23 Eylül 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...

    ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün bir isim 50 bin TL'yi kazanacak. Bu hafta 1. gün Yaren Hanım, 2. gün Baran Bey, 3. gün Fikriye Hanım, 4. gün Tayfun Bey yarışmıştı. Haftanın son gününde ise Dilara Hanım yarışacak. Daha sonra da puanlama yapılacak ve haftanın 1. si seçilecek. Peki ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 23 Eylül 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 23 Eylül 2022 Cuma günü Dilara Hanım yarışacak. Günün sonunda 50 bin TL'yi kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

    ZUHAL TOPAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

    Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, Üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

    1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

    1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

    Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

    Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

    2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.

        2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.

        2009 yılında Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı "Papatyam" adlı dizide rol aldı. 2009 – 2011 sezonunda Ufuk Özkan, Rasim Öztekin, Fırat Tanış ,İlker Ayrık, Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı "Geniş Aile" adlı dizide rol aldı.

        Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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        Haberler Magazin ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 23 Eylül 2022 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50 bin TL'yi kazanan yarışmacı...
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