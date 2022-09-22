Sevgi Teyze’ye büyük kumpas! Kardeşlerim 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Akli dengesi yerinde değildir...”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; Sevgi Teyze'ye oğlu tarafından tuzak kurulduğu görüldü.

KARDEŞLERİM 59. BÖLÜMDE NERLER OLDU?

Ahmet ve ailesi sadece eve yerleşmekle kalmadı, okulu da karıştırdılar. İki çocuğu da Ömer ve Asiye ile aynı okula gider. Ahmet de yönetime el atar.Amcalarına sığınan kardeşler çok geçmeden Gönül'ün gerçek yüzünü görüp eski evlerine geri dönerler. Ömer bir an önce Hem Ahmet'e borcunu ödemek hem de düzgün bir eve çıkmak için iş arar.