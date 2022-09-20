Firuze yüzüğü çıkardı! Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti...”

Yayın hayatına ATV ekranlarında iddialı bir giriş yapan Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.
Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Firuze'nin yüzüğü çıkardığı görüldüğü fragmana Cezayir'in "Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti..." sözleri damga vurdu.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.