Firuze yüzüğü çıkardı! Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti...”

Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.