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    • Televizyon
    • 20.09.2022 22:42
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    • 20.09.2022 23:14
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    Firuze yüzüğü çıkardı! Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti...”

    Atv'nin iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil’in yer aldığı dizi milyonları ekran başına kilitlerken #BBCS etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Firuze’nin yüzüğü çıkardığı görüldüğü fragmana Cezayir’in "Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti..." sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı...

    “Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti...”

    Yayın hayatına ATV ekranlarında iddialı bir giriş yapan Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.

    Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Firuze'nin yüzüğü çıkardığı görüldüğü fragmana Cezayir'in "Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti..." sözleri damga vurdu.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
    Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.

        Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

        Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır.

        Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır...

        Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı yayınlandı
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        Haberler Televizyon Firuze yüzüğü çıkardı! Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti...”
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