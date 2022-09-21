Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt yeni bölüm hangi gün? ATV Yalnız Kurt 2.sezon tarihi

Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal'ın yer aldığı Yalnız Kurt dizisi geçtiğimiz aylarda sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Dizi 10 Haziran cuma günü sezon finaline girmişti. Peki Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt yeni bölüm hangi gün? ATV Yalnız Kurt 2. sezon tarihi haberimizde!
YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yalnız Kurt dizisinin 2. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz belli olmadı. Geçtiğimiz günlerde dizinin Twitter hesabından 'Yalnız Kurt yeni sezonuyla yakında ATV'de paylaşımı yapıldı. Yalnız Kurt yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizde yer verilecektir.
YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?
Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder.
Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.