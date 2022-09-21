Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölüm İZLE | ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. bölüm TEKRAR izle kesintisiz

Oktay Kaynarcan'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle bir önceki gün ATV ekranlarında izleyicinin beğenisine sunulmuştu. 21 Eylül Çarşamba akşamı da tekrar bölümüyle yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin 1. bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölüm CANLI İZLEME LİNKİ! ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. bölüm TEKRAR izle kesintisiz...
"SAKIN ORTAYA ÇIKMA, YOKSA İSTANBUL KARIŞACAK!"
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisin konusu şöyle; 15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır.
Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM İZLE
BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi Özbekistan'ın Buhara kentinde ve İstanbul'da çekiliyor.
BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)