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    • Televizyon
    • 20.09.2022 01:17
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    • 20.09.2022 01:17
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    Tansiyon yükseldi! Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Rezil oldum çevreme”

    Başrollerinde Seray Kaya ile Berk Oktay’ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı’nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Elif’i akşam yemeğine davet eden Ümran’ın “Rezil oldum çevreme” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın 4. bölüm fragmanı...

    “Rezil oldum çevreme”

    Pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Küçük Gün Işığı, yayınlanan son bölümüyle yine milyonların beğenisini topladı. Nefes kesen bölümün ardından Bir Küçük Gün Işığı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Elif'i akşam yemeğine davet eden Ümran'ın "Rezil oldum çevreme" sözleri ise fragmana damga vurdu.

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Ümran, Dila'nın sırrının peşinde düşerken Dila, Sude'yle beraber planını yürütmek için harekete geçer.

    Elif, Fırat'ın iş teklifini kabul eder.
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        Haberler Televizyon Tansiyon yükseldi! Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Rezil oldum çevreme”
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