Tansiyon yükseldi! Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Rezil oldum çevreme”

Pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Küçük Gün Işığı, yayınlanan son bölümüyle yine milyonların beğenisini topladı. Nefes kesen bölümün ardından Bir Küçük Gün Işığı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Elif'i akşam yemeğine davet eden Ümran'ın "Rezil oldum çevreme" sözleri ise fragmana damga vurdu.