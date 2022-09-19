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    • Televizyon
    • 19.09.2022 19:20
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    • 19.09.2022 19:30
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    7 yaşındaki Süleyman ile kardeşi Salih’i Esra Erol buldu! Anne-babanın yüzleşmesi ağızları açık bıraktı! Tehdit, şiddet iddiaları...

    ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Nejla Ataş “Eşim 3 Eylül tarihinde iki çocuğumu ‘parka götüreceğim’ diyerek aldı, sonra kayıplara karıştı” diyerek yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ve ekibi, Nejla Hanım’ın eşi Savaş Ataş’ı ve çocukları Salih Ataş ile Süleyman Ataş’ı buldu. Müjdeli haberlerle gözyaşlarına boğulan Nejla Hanım, programın ilerleyen dakikalarında çocuklarını kaçıran eşiyle yüzleşti. İşte detaylar...

    7 yaşındaki Süleyman ile kardeşi Salih’i Esra Erol buldu! Anne-babanın yüzleşmesi ağızları açık bıraktı! Tehdit, şiddet iddiaları...

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Nejla Ataş, eşi Savaş Ataş'ın oğulları Salih Ataş ile Süleyman Ataş'ı kaçırdığını belirterek yardım istedi. Nejla Hanım, "Eşim 3 Eylül tarihinde iki çocuğumu 'parka götüreceğim' diyerek aldı, sonra kayıplara karıştı" ifadelerini kullandı. Mutlu bir evliliği olduğunu belirten Nejla Hanım, "Kocam çocukları okula göndermemek için onları alıp kaçtı" dedi.

    BİR MUCİZE DAHA GERÇEK OLDU!
    Esra Erol ve ekibi, Nejla Ataş'ın eşi ve çocuklarını buldu. Müjdeli haberi duyuran Esra Erol, "Çocuklarını ve eşini bulduk" dedi.

    Bunun üzerine gözyaşlarına boğulan Nejla Hanım'ın ilk sorusu "Çocuklarımın durumu nasıl?" oldu.

        Müjdeli haberlerle gözyaşlarına boğulan Nejla Hanım, programın ilerleyen dakikalarında çocuklarını kaçıran eşiyle yüzleşti.

        KARI-KOCA KARŞI KARŞIYA!
        Nejla Hanım, canlı yayında Savaş Bey ile yüzleşti. Savaş Bey, "Ben çocuklarımı kaçırmadım, ben onların babasıyım" diyerek dikkat çeken iddialarda bulundu.

        Eşinden boşanmak istediği için evi terk ettiğini dile getiren Savaş Ataş, şunları söyledi: "Boşanmak isteyince onun ailesi ve benim ailem beni dövdüler. 'Bizde boşanma olmaz' dediler. Annesi oğlum Süleyman'ı dövdüğü için de çocuklarımı alıp gittim"

            İddiaları net bir dille yayınlayan Nejla Hanım, "Ben Süleyman'ın kılına dokunmam" dedi.

            Çocuklarını okula göndermek istemediği iddiaları da sorulan Savaş Ataş, "7 yaşındaki oğlumu şu an okula göndermek istemiyorum. Çocuğun psikolojisi buna hazır değil" diyerek herkesi şoke etti.

            Eşinin kendisine bıçak çektiğini dile getiren Savaş Bey, "Karımdan kaçmak için sürekli yer değiştiriyorum" derken Nejla Hanım iddiaları net bir dille yalanladı.

                SAVAŞ'IN YENGESİ CANLI YAYINDA!
                Savaş Bey'in ağabeyinin eşi de canlı yayına telefonla bağlanarak "Benim eltim çok iyi bir kadın. Böyle bir eş, böyle bir anne olamaz" dedi.
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                Haberler Televizyon 7 yaşındaki Süleyman ile kardeşi Salih’i Esra Erol buldu! Anne-babanın yüzleşmesi ağızları açık bıraktı! Tehdit, şiddet iddiaları...
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