7 yaşındaki Süleyman ile kardeşi Salih’i Esra Erol buldu! Anne-babanın yüzleşmesi ağızları açık bıraktı! Tehdit, şiddet iddiaları...

Eşinden boşanmak istediği için evi terk ettiğini dile getiren Savaş Ataş, şunları söyledi: "Boşanmak isteyince onun ailesi ve benim ailem beni dövdüler. 'Bizde boşanma olmaz' dediler. Annesi oğlum Süleyman'ı dövdüğü için de çocuklarımı alıp gittim"