7 yaşındaki Süleyman ile kardeşi Salih’i Esra Erol buldu! Anne-babanın yüzleşmesi ağızları açık bıraktı! Tehdit, şiddet iddiaları...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Nejla Ataş, eşi Savaş Ataş'ın oğulları Salih Ataş ile Süleyman Ataş'ı kaçırdığını belirterek yardım istedi. Nejla Hanım, "Eşim 3 Eylül tarihinde iki çocuğumu 'parka götüreceğim' diyerek aldı, sonra kayıplara karıştı" ifadelerini kullandı. Mutlu bir evliliği olduğunu belirten Nejla Hanım, "Kocam çocukları okula göndermemek için onları alıp kaçtı" dedi.
BİR MUCİZE DAHA GERÇEK OLDU!
Esra Erol ve ekibi, Nejla Ataş'ın eşi ve çocuklarını buldu. Müjdeli haberi duyuran Esra Erol, "Çocuklarını ve eşini bulduk" dedi.
Bunun üzerine gözyaşlarına boğulan Nejla Hanım'ın ilk sorusu "Çocuklarımın durumu nasıl?" oldu.