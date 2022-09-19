Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet'i kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kimdir? Eren Vurdem yaşı, hayatı boyu, dizileri ve filmleri...

EREN VURDEM KİMDİR?

1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.

Oyunculuk kariyerinde asıl yükselişini ise Fox TV'de yayınlanan İnadına Aşk dizisi ile gerçekleştiren Vurdem, dizide Açelya Topaloğlu, Can Yaman, Cem Belevi, Nilay Duru gibi isimlerle beraber rol almıştır. Dizide "Çınar" karakterini canlandırmıştır.