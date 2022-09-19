Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.09.2022 17:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.09.2022 17:21
    ABONE OL

    Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet'i kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kimdir? Eren Vurdem yaşı, hayatı boyu, dizileri ve filmleri...

    ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam yarın seyircisiyle buluşacak. Dizide yer alan Azamet karakteri ise şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet'i kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kimdir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet’i kim oynuyor?

    ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', ekranlara gelmeden önce oyuncular hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet'i Eren Vurdem hakkında tüm merak edilenler...

    EREN VURDEM KİMDİR?

    1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.

    Oyunculuk kariyerinde asıl yükselişini ise Fox TV'de yayınlanan İnadına Aşk dizisi ile gerçekleştiren Vurdem, dizide Açelya Topaloğlu, Can Yaman, Cem Belevi, Nilay Duru gibi isimlerle beraber rol almıştır. Dizide "Çınar" karakterini canlandırmıştır.

    Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolünde Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almaktadır. Dizide Karabatak namıyla bilinen Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırmaktadır. Son olarak Sadakatsiz dizisinde Mert Gelik rolü ile izleyicisi karşısına çıkan başarılı oyuncu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Azamet karakterine can verecek.

        EREN VURDEM FİLMLERİ VE DİZİLERİ

        2009 Hesaplaşma Ali Yardımcı oyuncu

        2010-2012 Şefkat Tepe Çavuş Erhan Yardımcı oyuncu

        2012 Şubat Muyo Yardımcı oyuncu

        2013 Arka Sokaklar Osman Konuk oyuncu

        2015-2016 İnadına Aşk Çınar Barutçu Yardımcı oyuncu

        2017-2019 Söz Başçavuş Ateş Acar Yardımcı oyuncu

        2019-2020 Kuruluş Osman Konur Alp Yardımcı oyuncu

        2020-2021 Sadakatsiz Mert Gelik Yardımcı oyuncu

        2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yakup Yardımcı oyuncu

        2022- Ben Bu Cihana Sığmazam [1] Azamet Başrol oyuncusu

        2015 Son Mektup Erenköy Asker Yardımcı oyuncu

        2016 Yolculuk Yardımcı oyuncu

        2017 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel Oğuzubillah Yardımcı oyuncu

        2017 Kurt Kapanı Yavuz Yardımcı oyuncu

        2019 Ne Olur Gitme Başrol oyuncusu

        2020 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Yardımcı oyuncu
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da eğitim avantajlarla başladı
        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet'i kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam Azamet kimdir? Eren Vurdem yaşı, hayatı boyu, dizileri ve filmleri...
            SON DAKİKA