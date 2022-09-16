Neslihan ve Kadir Doğulu'nun dizisi sallantıda! İlk fragman büyük tepki çekti! Başlamadan bitecek... Gecenin Ucunda dizisi lince uğradı!

GECENİN UCUNDA KONUSU

Peride Celal'in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide'nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.