Neslihan ve Kadir Doğulu'nun dizisi sallantıda! İlk fragman büyük tepki çekti! Başlamadan bitecek... Gecenin Ucunda dizisi lince uğradı!

Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu'nun başrolde olduğu 'Gecenin Ucunda'dan yeni tanıtım ve ilk fotoğraflar yayınlandı. Tanıtımda hisleriyle hareket eden Macide karakteri büyük tepkçi çekti. Büyülü olayların ve duyguların aktarılığı fragman gerçek dşı olduğu gerekçesiyle linç edildi. İşte detaylar...
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Fragmanı yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde Neslihan Atagül'ün hayat verdiği Macide karakterinin hayatından sıkıldığı ve başka bir yere
göç etmeye karar verdiği duyuruldu! Macide'nin "Başkasına yardım ettikçe kurtulursun, şifa verdikçe şifa bulursun" sözleri ve fragmanın büyülü bir şekilde gösterilmesi, şok etkisi yarattı.
Birçok kişi dizinin gerçeklikten uzak olduğunu dile getirerek; inandırıcı bulmadığını açıkladı!