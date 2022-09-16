12 yıllık evlilikte akılalmaz olay! Acılı baba Esra Erol’da isyan etti! 5, 6 ve 7 yaşındaki çocukların küpelerini alıp sokak ortasında bıraktı

33 yaşındaki Hasan Canlı, üç çocuğunun annesi Huriye Canlı'nın (25) 5 Ağustos'tan bu yana kayıp olduğunu belirterek yardım istedi.
Hasan Bey, eşinin kaybolduğu günü şöyle anlattı: "Akşam gülüp eğlendik. Sabah kahvaltı hazırlamıştı, ben işe gidecektim. Ben işe gitmek için servise bindim. 08.19'da ev sahibi beni arayıp 'Hanım alışverişe mi gitti?" diye sordu.
"ÇOCUKLAR SOKAKTA AÇ SUSUZ"
Akşam 16.30'da eve geldim. Üç çocuğum sokakta; aç, susuz. Çocuklarımın kulağındaki altın küpeleri de almış, gitmiş. Gerekli ihbarları yaptım"
Hasan Bey, "7 yaşındaki çocuğuna 'Kardeşlerine iyi bak, ben alışveriş yapıp geleceğim' demiş Evdeki ziynet eşyalarını da giderken götürmüş" dedi.