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    • Televizyon
    • 16.09.2022 19:46
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    • 16.09.2022 19:54
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    12 yıllık evlilikte akılalmaz olay! Acılı baba Esra Erol’da isyan etti! 5, 6 ve 7 yaşındaki çocukların küpelerini alıp sokak ortasında bıraktı

    ATV'de yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Hasan Canlı, 12 yıllık eşi Huriye Canlı’nın 5 Ağustos’tan bu yana kayıp olduğunu belirterek yardım istedi. 5, 6 ve 7 yaşlarında üç çocukları olduğunu dile getiren Hasan Bey, “Karım çocuklarımın kulaklarından küpelerini alıp kaçtı!” ifadelerini kullandı. Olayın detayları ise izleyicileri şoke etti. İşte Hasan Bey’in feryadı...

    12 yıllık evlilikte akılalmaz olay! Acılı baba Esra Erol’da isyan etti! 5, 6 ve 7 yaşındaki çocukların küpelerini alıp sokak ortasında bıraktı

    33 yaşındaki Hasan Canlı, üç çocuğunun annesi Huriye Canlı'nın (25) 5 Ağustos'tan bu yana kayıp olduğunu belirterek yardım istedi.

    Hasan Bey, eşinin kaybolduğu günü şöyle anlattı: "Akşam gülüp eğlendik. Sabah kahvaltı hazırlamıştı, ben işe gidecektim. Ben işe gitmek için servise bindim. 08.19'da ev sahibi beni arayıp 'Hanım alışverişe mi gitti?" diye sordu.

    "ÇOCUKLAR SOKAKTA AÇ SUSUZ"
    Akşam 16.30'da eve geldim. Üç çocuğum sokakta; aç, susuz. Çocuklarımın kulağındaki altın küpeleri de almış, gitmiş. Gerekli ihbarları yaptım"

    Hasan Bey, "7 yaşındaki çocuğuna 'Kardeşlerine iyi bak, ben alışveriş yapıp geleceğim' demiş Evdeki ziynet eşyalarını da giderken götürmüş" dedi.

        "OLMAK İSTEDİĞİM YERDEYİM"
        Eşinin gittikten sonra kendisine mesaj attığını dile getiren Hasan Bey, şunları söyledi: "Mesajda 'Ben olmak istediğim yerdeyim. Gayet iyiyim. Aramayın, sormayın. Benden uzak olun' yazmış. Ben kendisini aramıyorum.

        Buraya gelsin, yüzleşelim. Sonrasında boşanalım. Maddi anlamda demiyorum ama beni çocuğumun kulağındaki küpeyi sökme hakkını ona kim veriyor?"

        Öte yandan Hasan Bey, "Dün e-devlet üzerinden baktım ve öğrendim ki; Ankara'dan boşanma davası açmış" ifadelerini kullandı.

            Hasan Bey, Ankara'da yalnızca kardeşinin yaşadığını ve başka tanıdıkları olmadığını belirterek "Bacımla da irtibat kurmaz" dedi. Eşine şiddet uygulamadığının altını çizen Hasan Bey, "Şiddet olsa polise gider. Ancak o çocukların küpesine kadar alıp gidiyor" şeklinde konuştu.

            EŞİNE SESLENDİ
            Hasan Bey, "Ben seni aramaya gelmedim. Medeni bir şekilde evlendik, medeni bir şekilde boşanacağız. Bu dünyanın sonu değil" diyerek eşine seslendi.
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            Haberler Televizyon 12 yıllık evlilikte akılalmaz olay! Acılı baba Esra Erol’da isyan etti! 5, 6 ve 7 yaşındaki çocukların küpelerini alıp sokak ortasında bıraktı
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