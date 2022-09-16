12 yıllık evlilikte akılalmaz olay! Acılı baba Esra Erol’da isyan etti! 5, 6 ve 7 yaşındaki çocukların küpelerini alıp sokak ortasında bıraktı

33 yaşındaki Hasan Canlı, üç çocuğunun annesi Huriye Canlı'nın (25) 5 Ağustos'tan bu yana kayıp olduğunu belirterek yardım istedi.

Hasan Bey, eşinin kaybolduğu günü şöyle anlattı: "Akşam gülüp eğlendik. Sabah kahvaltı hazırlamıştı, ben işe gidecektim. Ben işe gitmek için servise bindim. 08.19'da ev sahibi beni arayıp 'Hanım alışverişe mi gitti?" diye sordu.