Fatih Terim belgeseli konusu ne, kaç bölüm olacak? Netflix Fatih Terim belgeseli bugün, saat kaçta yayınlanacak?

FATİH TERİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fatih Terim (d. 4 Eylül 1953, Adana), Türk teknik direktör ve defans pozisyonunda oynamış eski millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden, Galatasaray'ın teknik direktörlüğü görevini uzun yıllar sürdürmüştür.

Babası Kıbrıs Türkü olan Terim futbola Ceyhanspor'da başladı. Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lige geçen Adana Demirspor'da sergilediği oyun ile herkesin ilgisini üzerine çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'da futbol oynayan Terim Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi. Galatasaray'daki oyunculuk kariyeri boyunca yürüttüğü kaptanlığı sayesinde tüm zamanların en sevilen Galatasaray oyuncularından biri haline geldi. Galatasaray formasıyla 327 maç oynadı. Sarı kırmızılı forma altında futbolculuk kariyeri boyunca lig şampiyonluğunu sevincini yaşayamadı ancak 2'şer kez Türkiye Kupası ile Başbakanlık Kupası ve 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.