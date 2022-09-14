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    • Televizyon
    • 14.09.2022 22:46
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    • 14.09.2022 23:16
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı: “Sakın ortaya çıkma, yoksa İstanbul karışacak!"

    Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam eden ATV’nin iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil’in yer aldığı dizinin yeni tanıtımına “Sakın ortaya çıkma, yoksa İstanbul karışacak!” sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm 4. fragmanı...

    “Sakın ortaya çıkma, yoksa İstanbul karışacak!

    atv'nin merakla beklenen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Nesfe kesen tanıtıma "Sakın ortaya çıkma, yoksa İstanbul karışacak!" sözleri damga vurdu.

    Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm 4. fragmanı yayında | VİDEO

    YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
    "Ben Bu Cihana Sığmazam" 20 Eylül Salı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU
    Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ile dikkatleri üzerine çekti. Ben Bu Cihana Sığmazam'da, köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.

    Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır.

        Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.

        Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU
        Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı: “Sakın ortaya çıkma, yoksa İstanbul karışacak!"
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