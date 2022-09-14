Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı: “Sakın ortaya çıkma, yoksa İstanbul karışacak!"

atv'nin merakla beklenen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Nesfe kesen tanıtıma "Sakın ortaya çıkma, yoksa İstanbul karışacak!" sözleri damga vurdu.
Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm 4. fragmanı yayında | VİDEO
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
"Ben Bu Cihana Sığmazam" 20 Eylül Salı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU
Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ile dikkatleri üzerine çekti. Ben Bu Cihana Sığmazam'da, köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.
Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır.