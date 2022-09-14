Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı: “Sakın ortaya çıkma, yoksa İstanbul karışacak!"

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ile dikkatleri üzerine çekti. Ben Bu Cihana Sığmazam'da, köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.