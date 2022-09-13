18 yaşındaki baldızını kaçırdı! Fedai Amca isyan etti! Duyan inanamadı: Yok artık saçmalık! Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay...

NERİMAN'I DA KAÇIRMIŞ!

Yaşadıklarıyla yürek sızlatan Neriman Hanım, programın ilerleyen dakikalarında bir itirafta bulunarak şöyle konuştu: "Kocam bana hep kötü davranıyordu. 'Seni sevmiyorum' diyordu. Beni de kaçırarak aldı. Sürekli dövüyordu. Babamın evine gitmeme izin vermiyordu"