18 yaşındaki baldızını kaçırdı! Fedai Amca isyan etti! Duyan inanamadı: Yok artık saçmalık! Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay...

Esra Erol'da programına başvuran Fedai Uzun, "Damadım Hakan Kavaklı, yüzde 50 engelli bulunan kızı Neriman Kavaklı ile evli ancak 18 yaşındaki kızım Nazar Uzun'u kaçırdı" diyerek herkesi şoke etti.
Samsun Bafra'da yaşadığını dile getiren Fedai Bey, "Ben beyin kanaması, felç geçirdim. Kızım Nazar bir anda yanımdan ayrılmadı. 'Ben ölene kadar babamlayım' diyordu. O çocuk şiddet görüp gitti" ifadelerini kullandı.
Damadının Nazar'ı kaçırdığını başkasını öğrendiğini belirten Fedai Bey, "Ben Bafra'daydım. Kız kardeşim bana 'Hakan, Nazar'ı kaçırmış' dedi. Onu duyunca şok geçirdim" şeklinde konuştu.