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    • Televizyon
    • 13.09.2022 19:44
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    • 13.09.2022 19:50
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    18 yaşındaki baldızını kaçırdı! Fedai Amca isyan etti! Duyan inanamadı: Yok artık saçmalık! Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay...

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına yüzde 50 engelli bulunan kızı Neriman Kavaklı ve kuzeni Gülistan Hanım ile katılan Fedai Uzun, ”Damadım Hakan Kavaklı 18 yaşındaki kızım Nazar Uzun’u kaçırdı” diyerek isyan etti. Bir çocuk annesi Neriman Kavaklı ise kardeşini kaçıran eşi hakkında söyledikleriyle şoke etti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay için “Yok artık saçmalık” yorumu yapıldı. İşte detaylar...

    18 yaşındaki baldızını kaçırdı!

    Esra Erol'da programına başvuran Fedai Uzun, "Damadım Hakan Kavaklı, yüzde 50 engelli bulunan kızı Neriman Kavaklı ile evli ancak 18 yaşındaki kızım Nazar Uzun'u kaçırdı" diyerek herkesi şoke etti.

    Samsun Bafra'da yaşadığını dile getiren Fedai Bey, "Ben beyin kanaması, felç geçirdim. Kızım Nazar bir anda yanımdan ayrılmadı. 'Ben ölene kadar babamlayım' diyordu. O çocuk şiddet görüp gitti" ifadelerini kullandı.

    Damadının Nazar'ı kaçırdığını başkasını öğrendiğini belirten Fedai Bey, "Ben Bafra'daydım. Kız kardeşim bana 'Hakan, Nazar'ı kaçırmış' dedi. Onu duyunca şok geçirdim" şeklinde konuştu.

        Neriman Hanım ise "Eşim beni dövüyor. 2 yaşında çocuğumuz var. Benim kız kardeşimi kaçıracağından haberim yoktu. O gün evden çıktı, en son ben öğrendim" dedi.

        "ENİŞTESİYLE GİDERKEN GÖREN OLMUŞ"
        Gülistan Hanım da Nazar'ın kaçışını şöyle anlattı: "O gün mevlit okutuyorlarmış. Nazar da 'Hala ben süt pişirdim, sütü mayalamayı unuttum. Mayalayıp geleyim' demiş. Sonra halası kızını göndermiş, evde Nazar'ı bulamamış. Köyde eniştesiyle giderken gören olmuş"

        NERİMAN'I DA KAÇIRMIŞ!
        Yaşadıklarıyla yürek sızlatan Neriman Hanım, programın ilerleyen dakikalarında bir itirafta bulunarak şöyle konuştu: "Kocam bana hep kötü davranıyordu. 'Seni sevmiyorum' diyordu. Beni de kaçırarak aldı. Sürekli dövüyordu. Babamın evine gitmeme izin vermiyordu"

            KIZINA SESLENDİ
            Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Fedai Bey, "Nazar kızım, neredeysen çık. Bak senin peşine düştüm ben de kızım. Hemen gel kızım" diyerek kızına seslendi.

            SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI!
            Uzun ailesinin başına gelenler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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            Haberler Televizyon 18 yaşındaki baldızını kaçırdı! Fedai Amca isyan etti! Duyan inanamadı: Yok artık saçmalık! Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay...
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