Elif, Dila ile tanıştı! Bir Küçük Gün Işığı’nın 3. bölüm fragmanı nefes kesti: “Sahip çık evladına”

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin fragmanına "Sahip çık evladına" sözleri damga vurdu.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif, Hakan'ın arkasında bıraktığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemezken bir de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.