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    • Televizyon
    • 13.09.2022 18:56
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    • 13.09.2022 18:57
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    Elif, Dila ile tanıştı! Bir Küçük Gün Işığı’nın 3. bölüm fragmanı nefes kesti: “Sahip çık evladına”

    Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan Bir Küçük Gün Işığı’nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay ile Seray Kaya’nın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Elif ile Dila’nın tanışma sahnesi damga vururken “Sahip çık evladına” sözleri dikkat çekti. İşte Bir Küçük Gün Işığı’nın 3. bölüm fragmanı...

    “Sahip çık evladına”

    ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin fragmanına "Sahip çık evladına" sözleri damga vurdu.

    Bir Küçük Gün Işığı 3. bölüm fragmanı yayınlandı

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Elif, Hakan'ın arkasında bıraktığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemezken bir de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

    Güneş'in varlığını kabullenemezken onunla bir bağ kurmaya, onun için endişelenmeye başlar.

    Fırat, Dila'nın altı yıllık yokluğunun yarattığı soru işaretleriyle boğuşurken Dila, yıllarca arka plana itilmesinin ve hor görülmesinin intikamını almaya hazırlanır.
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        Haberler Televizyon Elif, Dila ile tanıştı! Bir Küçük Gün Işığı’nın 3. bölüm fragmanı nefes kesti: “Sahip çık evladına”
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