Büyük final! Destan final bölümü ilk tanıtımı yayınlandı: “Ey Türk, Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir?”

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Destan'ın merakla beklenen final bölümü fragmanı yayınlandı. Heyecanı kat kat arttıran fragmana "Ey Türk, Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir?" sözleri damga vurdu.
DESTAN'DA NELER YAŞANMIŞTI?
Esrigün Kam tarafından bellerine kuşak bağlanarak birbirine müjdelenen Akkız ve Batuga, saraydaki çepir illeti yüzünden bu mutlu haberi bir süre gizlemişlerdi. Alpagu Han ve Teginlerin iyileşmesinin ardından ise Ulu Kam Arçuray, bu haberi Gök Saray'a duyurarak müjdeyi aşikar etmişti. Müjde, Alpagu Han ve saray tarafından heyecanla karşılanmıştı.
Ancak aşıklar, Türk toprakları İtbarakların işgali altındayken düğün toyu kuramayacaklarını söylemişti. Destansı aşkın iki kahramanı olan Akkız ve Batuga için İtbaraklara karşı kazanılan zaferin ardından düğün toyu kurulur.
GÖK HANLIĞI İTBARAKLARI TARİHTEN SİLEBİLECEK Mİ?
Gök Orda yakınlarında Türkler ile İtbaraklar'ın karşı karşıya gelmesinin ardından çıkan büyük savaşta, Türkler büyük bir zafer elde etmişti. Çatışma sırasında neftlerin sahte olduğunu fark eden Obar ve İtbaraklar hezimete uğrayıp çekilmek zorunda kalmışlardır. Henüz zaferin coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadan Gök Hanlığı, İtbarakların akın akın Batı Gök Topraklarına geldiğinin haberini almışlardı.