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    • Televizyon
    • 12.09.2022 21:30
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    • 12.09.2022 21:30
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    Büyük final! Destan final bölümü ilk tanıtımı yayınlandı: “Ey Türk, Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir?”

    Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli’nin paylaştığı, atv’nin sevilen dizisi Destan’ın merakla beklenen final bölümü fragmanı yayınlandı. Büyük final öncesi yayınlanan fragmana “Ey Türk, Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir?” sözleri damga vurdu. İşte Perşembe akşamı yayınlanacak olan Destan’ın final bölümü tanıtımı...

    “Ey Türk, Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir?”

    ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Destan'ın merakla beklenen final bölümü fragmanı yayınlandı. Heyecanı kat kat arttıran fragmana "Ey Türk, Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir?" sözleri damga vurdu.

    DESTAN'DA NELER YAŞANMIŞTI?
    Esrigün Kam tarafından bellerine kuşak bağlanarak birbirine müjdelenen Akkız ve Batuga, saraydaki çepir illeti yüzünden bu mutlu haberi bir süre gizlemişlerdi. Alpagu Han ve Teginlerin iyileşmesinin ardından ise Ulu Kam Arçuray, bu haberi Gök Saray'a duyurarak müjdeyi aşikar etmişti. Müjde, Alpagu Han ve saray tarafından heyecanla karşılanmıştı.

    Ancak aşıklar, Türk toprakları İtbarakların işgali altındayken düğün toyu kuramayacaklarını söylemişti. Destansı aşkın iki kahramanı olan Akkız ve Batuga için İtbaraklara karşı kazanılan zaferin ardından düğün toyu kurulur.

    GÖK HANLIĞI İTBARAKLARI TARİHTEN SİLEBİLECEK Mİ?
    Gök Orda yakınlarında Türkler ile İtbaraklar'ın karşı karşıya gelmesinin ardından çıkan büyük savaşta, Türkler büyük bir zafer elde etmişti. Çatışma sırasında neftlerin sahte olduğunu fark eden Obar ve İtbaraklar hezimete uğrayıp çekilmek zorunda kalmışlardır. Henüz zaferin coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadan Gök Hanlığı, İtbarakların akın akın Batı Gök Topraklarına geldiğinin haberini almışlardı.

        ULU ECE ULU YARGININ KARŞISINDA
        Vera Ruslarla işbirliği yapmış ve Gök Orda'ya neft desteği yapılmasını sağlamıştı. Bu iş birliği ile Alpagu Han, Vera'dan hala şüphe duysa da sözünü tutarak ona tacını geri vermiş ve Vera yeniden Ulu Ece konumuna kavuşmuştu.

        MEİ JİN'İN YENİ HAMLELERİ
        Temur'un kendisini evdeşi olarak görmeyeceğinden emin olan Mei Jin, Gök Orda'ya karşı oyun kurarak, Obar'a neftlerin yerini haber vermişti. Mei Jin, Alpagu ve Temur'a karşı yaptığı ihaneti inkar etmesine rağmen inandırıcı olmadığı için, Zhao devreye girmiş ve Mei Jin'in hayatını kurtarmak için suçu kendi üzerine almıştı.

        KAYA KENDİNİ AFFETİREBİLECEK Mİ?
        Alpagu, İtbaraklara karşı savaşmak için tüm Türk beyliklerini birlik olmaya davet etmişti. Kaya, babası Alpagu'nun güvenini yeniden kazanabilmek için intikam hırsıyla dolu olan Türk Beylikleri ile görüşmeye gitmişti.
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        Haberler Televizyon Büyük final! Destan final bölümü ilk tanıtımı yayınlandı: “Ey Türk, Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir?”
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