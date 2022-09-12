Büyük final! Destan final bölümü ilk tanıtımı yayınlandı: “Ey Türk, Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir?”

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Destan'ın merakla beklenen final bölümü fragmanı yayınlandı. Heyecanı kat kat arttıran fragmana "Ey Türk, Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir?" sözleri damga vurdu.

DESTAN'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Esrigün Kam tarafından bellerine kuşak bağlanarak birbirine müjdelenen Akkız ve Batuga, saraydaki çepir illeti yüzünden bu mutlu haberi bir süre gizlemişlerdi. Alpagu Han ve Teginlerin iyileşmesinin ardından ise Ulu Kam Arçuray, bu haberi Gök Saray'a duyurarak müjdeyi aşikar etmişti. Müjde, Alpagu Han ve saray tarafından heyecanla karşılanmıştı.