44 yaşındaki Serkan’a kaçmıştı! 7 torun sahibi Emine Teyze Esra Erol’da ailesiyle yüzleşti! “Seçimini yap! Ya Serkan ya da dört oğlun”

"BENİ BURADAN KURTAR"

Emine Hanım'ın oğlu Ercan Bey ise açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Annesi ile 1,5 ay önce mesajlaştığını dile getiren Ercan Bey, şöyle konuştu: "Bu mesajlaşmadan babamın haberi yok. Başına kötü bir şey gelirse eğer bana ulaşmasını söyledim. O da bana 'Ercan beni buradan kurtar' dedi. Aradan 20 gün geçtikten sonra, annem beni görüntülü aradı. El işaretiyle 'Ben oraya geleceğim' dedi"