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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 12.09.2022 19:40
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    • 12.09.2022 20:02
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    44 yaşındaki Serkan’a kaçmıştı! 7 torun sahibi Emine Teyze Esra Erol’da ailesiyle yüzleşti! “Seçimini yap! Ya Serkan ya da dört oğlun”

    ATV erkanlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına katılan Ahmet Oruç, “60 yaşındaki 7 torun sahibi karım Emine Oruç, 44 yaşındaki Serkan Aymana’ya kaçtı” diyerek boşanmak için Esra Erol’dan yardım istemişti. Ahmet Bey, bugünkü canlı yayında eşi Emine Hanım ile yüzleşti. Stüdyoya gelen Emine Hanım’ın; oğlu, gelini ve kardeşi de canlı yayına telefonla bağlanarak şoke eden açıklamalarda bulundu. Ahmet Bey duyduklarını kaldıramazken çiftin oğulları Ercan Oruç Seçimini yap! Ya Serkan ya da dört oğlun” diyerek resti çekti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    44 yaşındaki Serkan’a kaçmıştı! 7 torun sahibi Emine Teyze Esra Erol’da ailesiyle yüzleşti! “Seçimini yap! Ya Serkan ya da dört oğlun”

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Ahmet Oruç, "60 yaşındaki 7 torun sahibi karım Emine Oruç, 44 yaşındaki Serkan Aymana'ya kaçtı" diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti.

    Eşinin 44 yaşındaki Serkan Aymana ile dini nikah kıydığı ve gelinlik giydiğini söyleyen Ahmet Bey, "Düğün yapmışlar, bana bunları baldızım söyledi" diyerek herkesi şoke etmişti.

    Serkan Aymana'nın ağabeyi Hakan Aymana da canlı yayına bağlanarak düğün yapılmadığını, kardeşi ve Emine Hanım'ın arasında duygusal bir ilişki olmadığını öne sürmüştü.

        Ancak Aymana ailesini tanıdığını belirten bir vatandaş, "Emine Hanım, Serkan ile evlendi, gelinlik de giydi. Hakan burada inkar ediyor. Annesi de dediği gibi yatalak değil, sadece yürümede biraz zorluk çekiyor. Biz nikaha katılmadık. Mahallede Emine Hanım'ı yuhaladılar" şeklinde konuşmuştu.

        BÜYÜK YÜZLEŞME!
        Tüm bu yaşananlar akıllara durgunluk verirken Emine Hanım, stüdyoya gelerek bugünkü canlı yayında 41 yıllık eşi Ahmet Bey ile yüzleşti.

        Serkan Aymana ile bir ilişkisinin olmadığının altını çizen Emine Hanım, "Kafan dinlemeye gittim. Hem Serkan'ın annesine bakmak hem de sığınmak için gittim. Onlar yabancı değil, akrabalık var. Ailemle geçinemeyince onların yanına gittim" dedi.

            Bunun üzerine Emine Hanım'ın kardeşi, canlı yayına telefonla bağlanarak "Serkan'lar bizim akrabamız değil. Emine bana her şeyi itiraf etti. Serkan'la ablam arasında bir duygusal bağ var" şeklinde konuştu.

            Kardeşinin ardından Emine Hanım'ın gelini Burcu Hanım da yayına bağlanarak "Kayınvalidem bize 'Serkan'a aşığım' dedi. Hüngür hüngür ağladı. Sonra da nikah kıydığını söyledi" ifadelerini kullandı.

            AHMET BEY DUYDUKLARINI KALDIRAMADI
            Duyduklarını kaldıramayan Ahmet Bey ise canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

                Tüm bunların ardından Emine Hanım, "Kardeşlerime 'Serkan'la evlenip, gelinlik giydim' dedim ama şakaydı" diyerek herkesi şoke etti.

                "BENİ BURADAN KURTAR"
                Emine Hanım'ın oğlu Ercan Bey ise açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Annesi ile 1,5 ay önce mesajlaştığını dile getiren Ercan Bey, şöyle konuştu: "Bu mesajlaşmadan babamın haberi yok. Başına kötü bir şey gelirse eğer bana ulaşmasını söyledim. O da bana 'Ercan beni buradan kurtar' dedi. Aradan 20 gün geçtikten sonra, annem beni görüntülü aradı. El işaretiyle 'Ben oraya geleceğim' dedi"

                OĞLU RESTİ ÇEKTİ
                Ercan Bey, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Anne, eşimle konuştum; 'başımın üstünde yeri var' dedi. Ben gitmeni istemiyorum; Adana'yı, Serkan'ı, Hakan'ı unut. Onlardan sana hayıt gelmez. Sana her zaman kapım açık. İki seçeneğin var; ya tamamen gelirsin ya da bizi silersin" diyerek resti çekti.

                İşte o anlar...
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                Haberler Televizyon 44 yaşındaki Serkan’a kaçmıştı! 7 torun sahibi Emine Teyze Esra Erol’da ailesiyle yüzleşti! “Seçimini yap! Ya Serkan ya da dört oğlun”
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