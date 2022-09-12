44 yaşındaki Serkan’a kaçmıştı! 7 torun sahibi Emine Teyze Esra Erol’da ailesiyle yüzleşti! “Seçimini yap! Ya Serkan ya da dört oğlun”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Ahmet Oruç, "60 yaşındaki 7 torun sahibi karım Emine Oruç, 44 yaşındaki Serkan Aymana'ya kaçtı" diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti.
Eşinin 44 yaşındaki Serkan Aymana ile dini nikah kıydığı ve gelinlik giydiğini söyleyen Ahmet Bey, "Düğün yapmışlar, bana bunları baldızım söyledi" diyerek herkesi şoke etmişti.
Serkan Aymana'nın ağabeyi Hakan Aymana da canlı yayına bağlanarak düğün yapılmadığını, kardeşi ve Emine Hanım'ın arasında duygusal bir ilişki olmadığını öne sürmüştü.