12 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün PUANLARI | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kaç puan aldı?

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında yer alıyor. İşte 12 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve detaylar...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 12 EYLÜL BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (12 Eylül Pazartesi) Emre Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Emre Bey'in evine konuk olacak. Emre Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.
BU HAFTANIN YARIŞMACILARI
1. GÜN YARIŞMACISI : EMRE
2. GÜN YARIŞMACISI : SEVAL
3. GÜN YARIŞMACISI : JALE
4. GÜN YARIŞMACISI : BAHAR
5. GÜN YARIŞMACISI : UYGAR