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    • Haberler
    • 12.09.2022 19:17
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    • 12.09.2022 19:17
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    12 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün PUANLARI | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kaç puan aldı?

    TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kaç puan aldı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    12 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugünün PUANLARI

    Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında yer alıyor. İşte 12 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve detaylar...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 12 EYLÜL BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (12 Eylül Pazartesi) Emre Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Emre Bey'in evine konuk olacak. Emre Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

    BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

    1. GÜN YARIŞMACISI : EMRE
    2. GÜN YARIŞMACISI : SEVAL
    3. GÜN YARIŞMACISI : JALE
    4. GÜN YARIŞMACISI : BAHAR
    5. GÜN YARIŞMACISI : UYGAR

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 12 EYLÜL PAZARTESİ YARIŞMACISI EMRE CAN İRKİLMEZ: 27 PUAN
        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 13 EYLÜL SALI YARIŞMACISI SEVAL SÖYLEYEN: X PUAN
        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 14 EYLÜL ÇARŞAMBA YARIŞMACISI JALE MAHMUDOVA: X PUAN
        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 15 EYLÜL PERŞEMBE YARIŞMACISI BAHAR BOZKAYA: X PUAN
        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 16 EYLÜL CUMA YARIŞMACISI UYGAR EKMEKÇİ: X PUAN
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        Haberler Haberler 12 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün PUANLARI | Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kaç puan aldı?
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