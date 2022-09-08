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    • Televizyon
    • 09.09.2022 12:58
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    • 09.09.2022 12:59
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    Ilgaz Savcı'yı Ceylin mi öldürdü? Yargı dizisi 2. sezon için nefesler tutuldu! Bomba gibi dönüyor! İşte Yargı 2. sezon tarihi...

    Yargı'nın ikinci sezonu için geri sayım başladı. Sezon finali sahnesiyle seyircileri büyük bir soru işareti ile bırakan dizi, yeni sezon tanıtımı ile sürükleyici bir sezonun daha seyirci ile buluşacağının sinyallerini verdi.

    takvim.com.tr
    Yargı dizisi 2. sezon için nefesler tutuldu!

    Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Yayınlanan tanıtımları ile büyük merak uyandıran dizisi için tarih belli oldu. Peki, Yargı 2. sezon ne zaman? Yargı yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    YARGI 2. SEZON NE ZAMAN?

    Başrollerinde Pınar Deniz'in bulunduğu Yargı dizisinin yeni sezon tarihi ortaya çıktı. Merakla beklenen dizi 18 Eylül Salı akşamı, saat 20:00'da izleyicileriyle tekrardan buluşacak.

    CEYLİN ILGAZ'I ÖLDÜRDÜ MÜ?

    Yargı'nın 2. Sezon fragmanı yine televizyon izleyicilerini muhteşem bir sezon beklediğinin haberini veriyor. Yayınlanan fragmanda Eren komiser Ceylin'i sorgularken, Ilgaz'ı neden öldürdüğünü soruyor.

    Gözyaşları içerisinde konuşan Ceylin, Ilgaz'ı öldürmediğini söylerken Eren Komiser Ilgaz'ı elleriyle ceset torbasına koyduğunu söylüyor.

    Ceylin ise Ilgaz'ın öldüğüne inanamazken başkasını öldürdüğünü itiraf ediyor…

        YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

        Ilgaz Kaya: Kaan Urgancıoğlu,
        Ceylin Erguvan: Pınar Deniz,
        Metin Kaya: Hüseyin Avni Danyal,
        Yekta Tilmen: Uğur Polat,
        Pars Seçkin: Mehmet Yılmaz Ak,


        Gül Erguvan: Zeyno Eracar,
        Zafer Erguvan: Ali Seçkiner Alıcı,
        Eren Duman: Uğur Aslan,
        Aylin Erguvan Yılmaz: Pınar Çağlar Gençtürk,
        İnci Erguvan: Ece Yüksel,
        Çınar Kaya: Arda Anarat,
        Engin Tilmen: Onur Durmaz.
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        Haberler Televizyon Ilgaz Savcı'yı Ceylin mi öldürdü? Yargı dizisi 2. sezon için nefesler tutuldu! Bomba gibi dönüyor! İşte Yargı 2. sezon tarihi...
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