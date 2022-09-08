Ilgaz Savcı'yı Ceylin mi öldürdü? Yargı dizisi 2. sezon için nefesler tutuldu! Bomba gibi dönüyor! İşte Yargı 2. sezon tarihi...

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Yayınlanan tanıtımları ile büyük merak uyandıran dizisi için tarih belli oldu. Peki, Yargı 2. sezon ne zaman? Yargı yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...