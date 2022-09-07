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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 07.09.2022 18:54
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    • 07.09.2022 19:07
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    81 gün sonra gelen mucize! Tüm Türkiye’yi duygulandıran kavuşma! Esra Erol gözü yaşlı anne Sümeyye’nin hasretine son verdi

    ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Sümeyye Demirkapı, yaklaşık üç aydır görmediği 3,5 yaşındaki oğlu Muhammet Efe’nin babası Mustafa Demirtaş tarafından kaçırıldığını belirterek yardım istemişti. Esra Erol, bugünkü canlı yayında 81 gündür evlat hasreti çeken Sümeyye Demirkapı’nın gözyaşlarını dindirdi. Anne-oğul Esra Erol ve ekibi sayesinde aylar sonra birbirlerine kavuştu. O anlar ise izleyenleri duygulandırdı.

    81 gün sonra gelen mucize!

    Esra Erol'da programına başvuran Sümeyye Demirkapı, oğlu Muhammet Efe'nin babası Mustafa Demirtaş tarafından kaçırıldığını belirterek yaşadıklarını anlattı.

    Mustafa Demirtaş ile severek evlendiğini dile getiren Sümeyye Demirkapı, "2,5 aylık evliydim. Eşim şiddete meyilliydi, ufacık bir şey de bile bana el kaldırabiliyordu, bunu sokakta bile yapıyordu. Sürekli aynı sorunları yaşayınca babamın evine döndüm" diyerek boşanma nedenini açıkladı.

    Oğlunun velayetinin kendisinde olduğunu ve onu baba evindeyken dünyaya getirdiğini belirten Sümeyye Hanım, "Baba evinde doğum yaptım. Babası oğlumu ilk kez 40 günlükken gördü. Sonra boşanma süreci oldu ve boşandık. Babasına belirli günler verildi oğlunu görmek için" dedi.

        Oğlunun babasıyla görüşmesine karşı olmadığını dile getiren Sümeyye Hanım, eski eşinin tam üç kez oğlunu kaçırdığını vurgulayarak "18 Haziran'da görmek için üç gün izni vardı. Oğlum 'Babam beni kaçıracak' dedi ancak pedagog eşliğinde görüştüğü için ihtimal vermedim. Sonra pedagoglar geldi, arabanın içinde oğlum yok" şeklinde konuştu.

        BİR MUCİZE DAHA GERÇEK OLDU!
        Gözyaşları içinde oğluna kavuşmak için tüm Türkiye'ye seslenen Sümeyye Hanım'ın hasreti sona erdi.

        Esra Erol, bugünkü canlı yayında 3,5 yaşındaki Muhammet Efe'yi bulduklarını açıkladı. Gelen ihbarları değerlendiren Esra Erol ekibi, Muhammet Efe'nin yerini tespit ederek anne-oğlu kavuşturdu.
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            Haberler Televizyon 81 gün sonra gelen mucize! Tüm Türkiye’yi duygulandıran kavuşma! Esra Erol gözü yaşlı anne Sümeyye’nin hasretine son verdi
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