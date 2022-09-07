81 gün sonra gelen mucize! Tüm Türkiye’yi duygulandıran kavuşma! Esra Erol gözü yaşlı anne Sümeyye’nin hasretine son verdi

Mustafa Demirtaş ile severek evlendiğini dile getiren Sümeyye Demirkapı, "2,5 aylık evliydim. Eşim şiddete meyilliydi, ufacık bir şey de bile bana el kaldırabiliyordu, bunu sokakta bile yapıyordu. Sürekli aynı sorunları yaşayınca babamın evine döndüm" diyerek boşanma nedenini açıkladı.