81 gün sonra gelen mucize! Tüm Türkiye’yi duygulandıran kavuşma! Esra Erol gözü yaşlı anne Sümeyye’nin hasretine son verdi

Esra Erol'da programına başvuran Sümeyye Demirkapı, oğlu Muhammet Efe'nin babası Mustafa Demirtaş tarafından kaçırıldığını belirterek yaşadıklarını anlattı.
Mustafa Demirtaş ile severek evlendiğini dile getiren Sümeyye Demirkapı, "2,5 aylık evliydim. Eşim şiddete meyilliydi, ufacık bir şey de bile bana el kaldırabiliyordu, bunu sokakta bile yapıyordu. Sürekli aynı sorunları yaşayınca babamın evine döndüm" diyerek boşanma nedenini açıkladı.
Oğlunun velayetinin kendisinde olduğunu ve onu baba evindeyken dünyaya getirdiğini belirten Sümeyye Hanım, "Baba evinde doğum yaptım. Babası oğlumu ilk kez 40 günlükken gördü. Sonra boşanma süreci oldu ve boşandık. Babasına belirli günler verildi oğlunu görmek için" dedi.