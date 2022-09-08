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    • Televizyon
    • 08.09.2022 22:34
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    • 08.09.2022 22:43
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    Hesaplaşma zamanı! Kardeşlerim 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sen bunu bana nasıl yaparsın”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmanda; Berk’in babasının nasıl öldüğünü öğrenmesiyle Ayla, soluğu Akif ve Nebahat’ın yanında aldı. Yakın dostunun ihanetine uğraya Ayla, “Sen bunu bana nasıl yaparsın” diye hesap sordu. İşte Kardeşlerim 52. bölüm 2. fragmanı...

    Hesaplaşma zamanı!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Ayla'nın "Sen bunu bana nasıl yaparsın sözleri damga vurdu.

    KARDEŞLERİM 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır.

    Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken; Ömer'in, kardeşlerinden habersiz bir iş birliğine girişmesi ve kibirli tavırları, Asiye'yle karşı karşıya gelmelerine sebep olur.

    Eren kardeşlerin konakta düzenlediği partide yaşanan hesaplaşma ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.

    Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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    Haberler Televizyon Hesaplaşma zamanı! Kardeşlerim 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sen bunu bana nasıl yaparsın”
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