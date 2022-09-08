Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bu kadın neden bu kadar önemli”

Başrollerini Berk Oktay ile Seray Kaya'nın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı'nın 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Bu kadın neden bu kadar önemli" sözleri damga vurdu.

"BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI" PARLADI!

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamına damga vuran dizi, izleyicinin beğenisini topladı ve reyting listelerine hızlı bir giriş yaptı.