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    • Televizyon
    • 08.09.2022 22:58
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    • 08.09.2022 22:58
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    Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bu kadın neden bu kadar önemli”

    ATV’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Başrollerini Berk Oktay ile Seray Kaya’nın paylaştığı dizinin merakla beklenen Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve heyecanı kat kat arttırdı. Söz konusu fragmana “Bu kadın neden bu kadar önemli” sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm 2. fragmanı...

    “Bu kadın neden bu kadar önemli”

    Başrollerini Berk Oktay ile Seray Kaya'nın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı'nın 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Bu kadın neden bu kadar önemli" sözleri damga vurdu.

    "BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI" PARLADI!
    atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamına damga vuran dizi, izleyicinin beğenisini topladı ve reyting listelerine hızlı bir giriş yaptı.

    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanı oldu. #BirKüçükGünIşığı etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi.

    ELİF, HAYATA YENİDEN BAŞLAYABİLECEK Mİ?
    Elif bir gecede hem âşık olduğu eşini hem de tüm hayatını kaybetti. Talihsiz genç kadın, kocası Hakan'ın ani ölümü ile başka bir kadından olan kızı ve arkasında bıraktığı yüklü borçlarla baş başa kaldı. Hakan'ın başka bir hayatı ve Güneş adında kızı olduğunu öğrenen Elif, diğer kadının peşine düştü.

        Güneş'i yetimhaneye bırakmaya el vermeyen Elif, üzerine kayıtlı olan Güneş'in annesini bulmak için harekete geçti. Hakan'ın iş yerine gelen Elif, varlıklı iş adamı Fırat'tan yardım istedi. Ancak Fırat Elif'in kocası Hakan'ın istemeden ölümüne neden olduğundan habersizdir.

        Psikolojik sorunları olan kız kardeşinin Hakan ile ilişkisi olduğunu öğrenen Fırat, Hakan'ı takip ederken kazaya neden olur. Ancak araba da küçük Güneş'in olduğundan ve onun öz yeğeni olduğundan da habersizdir.

        Tüm dünyası başına yıkılan Elif, Güneş'in annesini bulabilecek mi? Güneş'in yeğeni olduğunu öğrenen Fırat bu gerçek karşısında ne yapacak?
            Kardeşlerim
            Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bu kadın neden bu kadar önemli”
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