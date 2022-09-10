Cumartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Dizi sezonunun başlamasıyla birbirinden renkli yapımları izlemek isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, 10 Eylül bugün hangi diziler var? 10 Eylül bu akşam hangi diziler var? 10 Eylül yayın akışı nasıl? İşte konu hakkında merak edilenler...
10 EYLÜL BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Şirinler
12:00 Bir Küçük Gün Işığı
15:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:45 Mahrumlar
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarklkılar Bizi Söyler
23:45 Seversin