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    • Haberler
    • 10.09.2022 10:12
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    • 10.09.2022 10:12
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    Bu akşam hangi diziler var? Dizi sezonu bomba gibi başladı! 9 Eylül Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show tv yayın akışı nasıl?

    10 Eylül yayın akışı akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi diziler var sorusu yer alıyor. 10 Eylül yayın akışı ve konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Dizi sezonu bomba gibi başladı! Bu akşam hangi diziler var?

    Cumartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Dizi sezonunun başlamasıyla birbirinden renkli yapımları izlemek isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, 10 Eylül bugün hangi diziler var? 10 Eylül bu akşam hangi diziler var? 10 Eylül yayın akışı nasıl? İşte konu hakkında merak edilenler...

    10 EYLÜL BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Şirinler
    12:00 Bir Küçük Gün Işığı
    15:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Çok Güzel Hareketler 2
    15:45 Mahrumlar
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarklkılar Bizi Söyler
    23:45 Seversin

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Çizgi Film
        10:00 Burcu ile Hafta Sonu
        12:00 Yerli dizi/sinema
        16:00 Kiralık Aşk
        18:45 Star Haber
        20:00 Tunnel
        22:45 Ercan Satçi ile Çok Akustik

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
        04:45 Kalk Gidelim
        08:05 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
        11:50 Enine Boyuna
        13:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
        16:45 Yabancı Sinema "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" (Altyazılı)
        19:00 Ana Haber (Canlı)
        20:00 Gönül Dağı
        23:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

        TV 8 YAYIN AKIŞI

        09:45 Süper 1 Takım
        10:00 Bir Yemek Olsan
        10:45 Gazete Magazin
        13:15 Masterchef Türkiye
        15:15 Yerli Sİnema: Küçük Ortak
        18:00 Masterchef Türkiye
        20:00 Masterchef Türkiye

            SHOW TV YAYIN AKIŞI

            10:00 Cumartesi Sürprizi
            13:00 Bir Şansım Olsa
            14:30 Kalbimin Efendisi
            16:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
            18:25 Hafta Sonu Ana Haber
            20:00 Güldür Güldür Show
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            Haberler Haberler Bu akşam hangi diziler var? Dizi sezonu bomba gibi başladı! 9 Eylül Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show tv yayın akışı nasıl?
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