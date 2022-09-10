Cumartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Dizi sezonunun başlamasıyla birbirinden renkli yapımları izlemek isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, 10 Eylül bugün hangi diziler var? 10 Eylül bu akşam hangi diziler var? 10 Eylül yayın akışı nasıl? İşte konu hakkında merak edilenler...