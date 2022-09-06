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    • Televizyon
    • 06.09.2022 19:11
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    • 06.09.2022 19:23
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    81 günlük hasret! Esra Erol’da stüdyosuna ağlaya ağlaya çıktı! Gözyaşları içinde evladını aradı! “Yastığında kokusu kalmadı”

    ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programının canlı yayınına gözyaşları içinde çıkan Sümeyye Demirkapı, yaklaşık üç aydır görmediği 3,5 yaşındaki oğlu Muhammet Efe’nin babası Mustafa Demirtaş tarafından kaçırıldığını belirterek yardım istedi. Gözü yaşlı anne, oğlu için tüm Türkiye’ye çağrıda bulunurken anlattıklarıyla yürek yaktı. İşte evliliğinin ikinci ayında baba evine dönen Sümeyye Demirkapı’nın yaşadıkları...

    Gözyaşları içinde evladını aradı! “Yastığında kokusu kalmadı”

    Mustafa Demirtaş ile severek evlendiğini dile getiren Sümeyye Demirkapı, "2,5 aylık evliydim. Eşim şiddete meyilliydi, ufacık bir şey de bile bana el kaldırabiliyordu, bunu sokakta bile yapıyordu.

    Sürekli aynı sorunları yaşayınca babamın evine döndüm" diyerek boşanma sürecini anlattı.

    Baba evine döndüğünde hamile olduğunu belirten Sümeyye Hanım, "Baba evinde doğum yaptım. Babası oğlumu ilk kez 40 günlükken gördü. Sonra boşanma süreci oldu ve boşandık. Babasına belirli günler verildi oğlunu görmek için" dedi.

    Sümeyye Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben görüşmesine karşısı değildim, evladıma kıyamam zaten. Ancak üç kere kaçırdı oğlumu. Çocuğumu her verdiğim de korkarak veriyordum. İlk olarak 8 aylıkken kaçırdı, oğlumu 10 gün göremedim"

        Sümeyye Hanım, Muhammet Efe 1,5 yaşındayken de babası tarafından kaçırıldığını ve bunun üzerine dava açtığını söyledi.

        Sümeyye Hanım, eski eşinin son olarak 18 Haziran'da pedagog ile birlikte geldiğini vurgulayarak "O gün görmek için üç gün izni vardı. Oğlum 'Babam beni kaçıracak' dedi ancak pedagog eşliğinde görüştüğü için ihtimal vermedim. Sonra pedagoglar geldi, arabanın içinde oğlum yok" ifadelerini kullandı.

        Eski eşinin ailesinden bir tek amcasıyla iletişim kurabildiğini dile getiren Sümeyye Hanım, "Çocuğu bırakmamı söyledi. Bana 'Sen doğurdun, bitti' diyorlar" dedi.

            Kayınvalidesinin evine de gittiğini belirten Sümeyye Hanım, "Evlerini değiştirmişler, 20 gün önce. Kapıyı yeni kiracılar açtı. Her şey planlı yani" dedi.

            En büyük korkusunun oğlunun yurt dışına kaçırılması olduğunu belirten Sümeyye Hanım, kayınvalidesine gözyaşları içinde şöyle seslendi: "Bir annesin, anne olarak sana sesleniyorum. Evladın 81 gündür yok. Savcılıkta, emniyette hiçbir ifaden yok. Gerçekten evladını arıyorsan, gel. Ya da benim evladımın nerede olduğunu biliyorsanız, ne olur bana artık geri getirin. 81 gün oldu. Eşyasında, yastığında kokusu kalmadı. Ben artık bunlarla mücadele etmek istemiyorum"
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            Haberler Televizyon 81 günlük hasret! Esra Erol’da stüdyosuna ağlaya ağlaya çıktı! Gözyaşları içinde evladını aradı! “Yastığında kokusu kalmadı”
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