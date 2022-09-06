81 günlük hasret! Esra Erol’da stüdyosuna ağlaya ağlaya çıktı! Gözyaşları içinde evladını aradı! “Yastığında kokusu kalmadı”

Mustafa Demirtaş ile severek evlendiğini dile getiren Sümeyye Demirkapı, "2,5 aylık evliydim. Eşim şiddete meyilliydi, ufacık bir şey de bile bana el kaldırabiliyordu, bunu sokakta bile yapıyordu.
Sürekli aynı sorunları yaşayınca babamın evine döndüm" diyerek boşanma sürecini anlattı.
Baba evine döndüğünde hamile olduğunu belirten Sümeyye Hanım, "Baba evinde doğum yaptım. Babası oğlumu ilk kez 40 günlükken gördü. Sonra boşanma süreci oldu ve boşandık. Babasına belirli günler verildi oğlunu görmek için" dedi.
Sümeyye Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben görüşmesine karşısı değildim, evladıma kıyamam zaten. Ancak üç kere kaçırdı oğlumu. Çocuğumu her verdiğim de korkarak veriyordum. İlk olarak 8 aylıkken kaçırdı, oğlumu 10 gün göremedim"