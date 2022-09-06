81 günlük hasret! Esra Erol’da stüdyosuna ağlaya ağlaya çıktı! Gözyaşları içinde evladını aradı! “Yastığında kokusu kalmadı”

En büyük korkusunun oğlunun yurt dışına kaçırılması olduğunu belirten Sümeyye Hanım, kayınvalidesine gözyaşları içinde şöyle seslendi: "Bir annesin, anne olarak sana sesleniyorum. Evladın 81 gündür yok. Savcılıkta, emniyette hiçbir ifaden yok. Gerçekten evladını arıyorsan, gel. Ya da benim evladımın nerede olduğunu biliyorsanız, ne olur bana artık geri getirin. 81 gün oldu. Eşyasında, yastığında kokusu kalmadı. Ben artık bunlarla mücadele etmek istemiyorum"