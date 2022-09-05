Bir Küçük Gün Işığı ATV'de başladı! Yeni sezona bomba gibi başlangıç...

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün yayınlandı. Milyonlarca kişi ATV ekranlarında heyecanla yeni diziyi takip ediyor.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU
Hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan ve tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI
Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı paylaşıyor.
SERAY KAYA KİMDİR?
Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2012-2014 yılları arasında atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandıran isim, 2014-2015 yılları arasında Kocamın Ailesi adlı dizide "Miray" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında Gülümse Yeter adlı dizide "Gül Özdemir" karakteriyle sevenleri karşısına çıktı. 2017 ile 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak popüler hale geldi. 2019 yapımı Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakterini canlandırarak ilk sinema deneyimini de elde etti. Kuruluş Osman dizisinde 2020-2021 yılları arasında "Lena Hatun" karakterini canlandırdı.