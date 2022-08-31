Yeni sezon 2. tanıtım yayınlandı! Nefesler tutuldu! Alpraslan Büyük Selçuklu yeni sezona hazır! Ortalık fena kızışacak...

TRT1'de ekrana getirilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi büyük bir ilgiyle bekleniyor. Yeni sezon için ekranlara gelmeye hazırlanan reyting rekorları kıran dizi hakkında detaylar merak edildi. Peki, Aparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman:? Aparslan Büyük Selçuklu yeni sezon 2. tanıtım yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler...