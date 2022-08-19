Atv'den bir bomba dizi daha! Efsane isimleri buluşturan “Aldatmak” sete çıktı!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak "Aldatmak" dizisinin çekimleri başladı.

TIMS&B Productions'ın yapımını üstlendiği ve atv ekranındaki dört sezonuyla televizyon efsaneleri arasına ismini yazdıran "Bir Zamanlar Çukurova"dan sonra dizinin üç önemli ismi "Aldatmak" dizisi ile ekranlara dönüyor.

Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak "Aldatmak" dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunurken, dizinin başrolünde Vahide Perçin yer alıyor.

Güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek 'Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

Aldatmak, yakında atv'de…