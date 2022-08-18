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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de sordu, cevabı duyan 'yok artık' dedi! Yumurta ve Guinness rekoru...

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de sordu, cevabı duyan 'yok artık' dedi! Yumurta ve Guinness rekoru...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekran başına kilitledi. Milyoner'in yayımlanan son bölümünde 100 bin TL değerindeki 'yumurta' sorusu hem yarışmacıya hem de izleyicilere zor anlar yaşattı. Peki, "Aralık 2021'de, İstanbul'da, Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinness Dünya Rekorlarına gitmiştir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar ve yeni bölümden kareler...

18.08.2022 01:41 - Son Güncelleme: 18.08.2022 01:49
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’de sordu, cevabı duyan ’yok artık’ dedi! Yumurta ve Guinness rekoru...

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine izleyicisini ekran başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’de sordu, cevabı duyan ’yok artık’ dedi! Yumurta ve Guinness rekoru...

Milyoner'in yayımlanan son bölümünde 100 bin TL değerindeki "Aralık 2021'de, İstanbul'da, Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinness Dünya Rekorlarına gitmiştir?" sorusu geceye damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’de sordu, cevabı duyan ’yok artık’ dedi! Yumurta ve Guinness rekoru...

Peki, sorunun cevabı ne?

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’de sordu, cevabı duyan ’yok artık’ dedi! Yumurta ve Guinness rekoru...

DOĞRU CEVAP: A

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’de sordu, cevabı duyan ’yok artık’ dedi! Yumurta ve Guinness rekoru...

İşte Milyoner'in yeni bölümünden kareler;

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