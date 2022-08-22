22 Ağustos 2022 Pazartesi televizyonda neler var? 22 Ağustos Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş
22:15 Yabancı Sinema Sıcak Takip
00:15 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kuşatma
22:00 Kuşatma
23:45 Duy Beni
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kardeşlerim
16:00 Şansımı Seveyim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Bana Bir Soygun Yaz 2
21:55 Çılgın İkili
00:10 Bana Bir Soygun Yaz 2