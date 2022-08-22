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    • Haberler
    • 22.08.2022 15:35
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    • 22.08.2022 15:35
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    22 Ağustos 2022 Pazartesi televizyonda neler var? 22 Ağustos Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı...

    Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. TV'de bugün "Tozluyaka" dizisinin yanı sıra "Güldür Güldür Show" ve "MasterChef 2022 Türkiye" izleyicisiyle buluşacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi 22 Ağustos 2022 Pazartesi...

    takvim.com.tr
    22 Ağustos 2022 Pazartesi televizyonda neler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI


    07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş

    22:15 Yabancı Sinema Sıcak Takip

    00:15 Yabancı Sinema IP Man: Son Dövüş

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Yabancı Sinema Kuşatma

    22:00 Kuşatma

    23:45 Duy Beni

    ATV YAYIN AKIŞI


    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Kardeşlerim

    16:00 Şansımı Seveyim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Bana Bir Soygun Yaz 2

    21:55 Çılgın İkili

    00:10 Bana Bir Soygun Yaz 2

        TRT1 YAYIN AKIŞI


        06:25 Yedi Numara

        11:15 Çırak

        11:40 Masumlar Apartmanı

        15:20 Gönül Dağı

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kartal Eddie

        22:25 İğne İplik

        00:45 Kasaba Doktoru

        FOX TV YAYIN AKIŞI


        08:00 Çalar Saat

        10:45 Ekonomi Arası

        10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

        13.00 En Hamarat Benim

        16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

        19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

        20:00 Tozluyaka

        23:45 Senden Daha Güzel

        02:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

        TV8 YAYIN AKIŞI


        06:30 Oynat Bakalım

        07:15 8'de Sağlık

        08:30 MasterChef Türkiye

        14:30 Canım Annem

        15:45 Doya Doya Moda

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Doya Doya Moda
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        Haberler Haberler 22 Ağustos 2022 Pazartesi televizyonda neler var? 22 Ağustos Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı...
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