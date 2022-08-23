Kardeşlerim için geri sayım başladı! Yeni sezon yayın tarihi belli oldu! İşte ilk tanıtım...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Kardeşlerim'in 57'nci bölüyle 3 Eylül cumartesi 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacağı öğrenildi.
KARDEŞLERİM 57. BÖLÜM FRAGMANI | VİDEO
Yeni sezon için geri sayım başlarken dizinin 57'nci bölümün fragmanı da yayınlandı.
KARDEŞLERİM SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Aybike'nin durumu iyidir, hastanede dikiş atılır. Şengül'ün tepkilerine rağmen Ömer ve Asiye de hastanede kuzenlerinin yanında kalırlar. Akif yaşattığı her şeyin cezasını çekmeye başlar. Nebahat ve Ayla onun şirketten saf dışı bırakarak paralarına el koyarlar.
Oğulcan Aybike'nin durumunu bildirmek için sayısız kez babasını arar ama ulaşamaz. Orhan'ın tatile götüren Gönül, Oğulcan'ın aramalarını görür ve telefonunu bilerek lokantada unutmasını sağlar.