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    • Televizyon
    • 23.08.2022 22:15
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    • 23.08.2022 22:29
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    Kardeşlerim için geri sayım başladı! Yeni sezon yayın tarihi belli oldu! İşte ilk tanıtım...

    Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat) gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim’in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Yeni sezon ilk bölümüyle 3 Eylül cumartesi 20.00’de ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizinin 57’nci bölümün fragmanı da yayınlandı. Sosyal medyaya damga vuran fragman, yeni sezon öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte yeni sezonun ilk fragmanı...

    Kardeşlerim için geri sayım başladı! İşte ilk tanıtım...

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Kardeşlerim'in 57'nci bölüyle 3 Eylül cumartesi 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacağı öğrenildi.

    KARDEŞLERİM 57. BÖLÜM FRAGMANI | VİDEO

    Yeni sezon için geri sayım başlarken dizinin 57'nci bölümün fragmanı da yayınlandı.

    KARDEŞLERİM SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
    Aybike'nin durumu iyidir, hastanede dikiş atılır. Şengül'ün tepkilerine rağmen Ömer ve Asiye de hastanede kuzenlerinin yanında kalırlar. Akif yaşattığı her şeyin cezasını çekmeye başlar. Nebahat ve Ayla onun şirketten saf dışı bırakarak paralarına el koyarlar.

    Oğulcan Aybike'nin durumunu bildirmek için sayısız kez babasını arar ama ulaşamaz. Orhan'ın tatile götüren Gönül, Oğulcan'ın aramalarını görür ve telefonunu bilerek lokantada unutmasını sağlar.

        Her şeyden habersiz olan Orhan ise giderek Gönül ile yakınlaşır. Şirketten atılan Akif eve gelir bu kez de Suzan onu eve almaz. Nebahat, Suzan ve Ayla Akif'in ipini çekerler. Akif sinir krizi geçirir. Okulda ise karne telaşı yaşanır.

        Yaz tatili planları da devreye girer. Hastaneye kaldırılan Sevgi Teyze'nin kanser olduğu ortaya çıkar. Ömer, Asiye ve Emel ona destek olurlar. Aybike ve Asiye sonunda barışırlar. Ama Şengül, Nebahat'ten para alarak evin ve bahçenin tapusunu alıp Ömerleri yuvasız bırakır.

        Ancak Sevgi Teyze'nin bir sürprizi vardır. Evini sokakta kalan çocuklara bırakmıştır. Orhan'ın Gönül ile evleneceğini öğrenen Şengül fenalık geçirir. Hastanede hamile olduğunu öğrenir.
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            Haberler Televizyon Kardeşlerim için geri sayım başladı! Yeni sezon yayın tarihi belli oldu! İşte ilk tanıtım...
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