Kardeşlerim için geri sayım başladı! Yeni sezon yayın tarihi belli oldu! İşte ilk tanıtım...

Her şeyden habersiz olan Orhan ise giderek Gönül ile yakınlaşır. Şirketten atılan Akif eve gelir bu kez de Suzan onu eve almaz. Nebahat, Suzan ve Ayla Akif'in ipini çekerler. Akif sinir krizi geçirir. Okulda ise karne telaşı yaşanır.