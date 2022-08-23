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    • Televizyon
    • 24.08.2022 01:39
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    • 24.08.2022 01:41
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    Yeni tanıtım yürek yaktı! Gül Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı: “Seni bir daha görmek istemiyorum!”

    Başrollerinde Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca’nın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Gül Masalı’nın merakla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin yeni tanıtımı adeta yürek yaktı. Duygusal sahneleriyle sosyal medyaya damga vuran fragmanda “Seni bir daha görmek istemiyorum!” sözleri dikkat çekti. İşte Gül Masalı 10. bölüm fragmanı...

    “Seni bir daha görmek istemiyorum!”

    Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Gül Masalı'nın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanında duygu yüklü sahneler yer alırken "Seni bir daha görmek istemiyorum!" sözleri dikkat çekti.

    Gül Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı | VİDEO
    GÜL MASALI 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir. Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır.

    Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Halil'in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır.

    Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur. Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer.

        Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir'in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder.

        Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır.

        Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir.
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        Haberler Televizyon Yeni tanıtım yürek yaktı! Gül Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı: “Seni bir daha görmek istemiyorum!”
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