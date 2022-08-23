Yeni tanıtım yürek yaktı! Gül Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı: “Seni bir daha görmek istemiyorum!”

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Gül Masalı'nın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanında duygu yüklü sahneler yer alırken "Seni bir daha görmek istemiyorum!" sözleri dikkat çekti.
Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir. Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır.
Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Halil'in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır.
Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur. Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer.