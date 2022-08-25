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    • Haberler
    • 25.08.2022 16:38
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    • 25.08.2022 16:38
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    25 Ağustos Perşembe Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı |Bugün televizyonda neler var?

    Tüm kanalların yayın akışı listesi belli oldu. Bugün tv'de ne var izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tv'de bugün sevilen diziler, yerli ve yabancı filmler, yarışma programları izleyicisiyle buluşacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? 25 Ağustos yayın akışı nasıl? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    25 Ağustos Perşembe yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

    Bu akşam evde televizyon keyfi yapmak isteyenler yayın akışını merak eidyor. İşte 25 ağustos Perşembe yayın akışı...

    KANAL D YAYIN AKIŞI
    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    00:15 Yanımda Kal (Yerli sinema)

    STAR TV YAYIN AKIŞI
    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Takip 3: Son Karşılaşma

    22:30 Takip 3: Son Karşılaşma

    SHOW TV YAYIN AKIŞI
    06:00 Yeni Gelin

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Üç Kağıtçı

    21:45 Yerli Sinema Şekerpare

    23:45 Yerli Sinema Üç Kağıtçı

        ATV YAYIN AKIŞI
        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Bir Zamanlar Çukurova

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Yerli Sinema 4N1K

        16:00 Kardeşlerim

        18:40 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Yerli Sinema 4N1K

        TRT 1 YAYIN AKIŞI
        06:25 Yedi Numara

        12:05 Çırak

        12:30 Masumlar Apartmanı

        15:40 Balkan Ninnisi

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kara Tahta

        23:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

        01:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

        FOX TV YAYIN AKIŞI
        08:00 Çalar Saat

        10:45 Ekonomi Arası

        10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

        13:00 En Hamarat Benim

        16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

        19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

        20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

        22:30 Senden Daha Güzel
            Ahlat’tan coşku dolu kareler
            Haberler Haberler 25 Ağustos Perşembe Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı |Bugün televizyonda neler var?
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