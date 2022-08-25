25 Ağustos Perşembe Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı |Bugün televizyonda neler var?

Bu akşam evde televizyon keyfi yapmak isteyenler yayın akışını merak eidyor. İşte 25 ağustos Perşembe yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
00:15 Yanımda Kal (Yerli sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Takip 3: Son Karşılaşma
22:30 Takip 3: Son Karşılaşma
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Üç Kağıtçı
21:45 Yerli Sinema Şekerpare
23:45 Yerli Sinema Üç Kağıtçı