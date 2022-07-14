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    • Televizyon
    • 15.07.2022 01:34
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    • 15.07.2022 01:35
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    İçimizdeki Ateş 5.bölüm fragmanı yayınlandı: "Kızının katilinin avukatı olmuş diyecekler!"

    Perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan İçimizdeki Ateş dizisinin 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Burak Sevinç ile Ceren Benderlioğlu’nun üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanına avukat Doğan Yener’in "Kızının katilinin avukatı olmuş diyecekler!" sözleri damga vurdu. İçimizdeki Ateş 5.bölüm fragmanı...

    Kızının katilinin avukatı olmuş diyecekler!

    Perşembe akşamları yayınlanan İçimizdeki Ateş dizisinin 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Doğan Yener'in "Kızının katilinin avukatı olmuş diyecekler!" sözleri damga vurdu.

    İÇİMİZDEKİ ATEŞ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.

    Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.

    Hale, TT Holding davası için önemli bir tanık olan Eşref Güner'in nerede olabileceğini çözer ve Ege ile işbirliği yaparak tanığı mahkemeye getirir. Hale, bu hamlesi ile davayı kaybeden Tahsin Tayman'a karşı bir zafer daha kazanmış olur.

        TT Holding davasını kazanmanın şerefine, akşam hukuk bürosunun bahçesinde küçük bir parti tertiplenir. Herkes eğlenirken Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli bir mesaj, geceye bomba gibi düşer…

        'İçimizdeki Ateş' yeni bölümüyle Perşembe saat 21.45'te atv'de!
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        Haberler Televizyon İçimizdeki Ateş 5.bölüm fragmanı yayınlandı: "Kızının katilinin avukatı olmuş diyecekler!"
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