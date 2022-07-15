'Elveda Hızır Reis' Ulaş Tuna Astepe defteri kapandı! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izleyicilerine kötü haber! İşte yeni dizisi...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'yla yolları ayırdı! Yetenekli oyuncu Ulaş Tuna Astepe Show TV kanalında yeni yayın döneminde başlayacak Yeni İstanbul isimli dizi projesi için anlaşmaya vardı varacak! Astepe ile Yeni İstanbul dizisi için görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken diziyle ilgili detaylar da geldi.
BARBAROSLAR'DA PEŞ PEŞE AYRILIK!
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" yeni sezonu merakla beklenirken peş peşe gelen ayrılıklar can sıktı. Geçtiğimiz sezon ngin Altan Düzyatan (Oruç) ve Caner Topçu (İlyas) projeye veda etmişti. Ulaş Tuna Astepe'nin de kadroya kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Başrılı oyuncunun yeni sezonda başka bir dizide başrol olacağı ve Barbaroslar'dan ayrıldığı ortaya çıktı.
EYLÜL AYINDA YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK!
O3 Medya imzası taşıyan Yeni İstanbul dizisi Ağustos ayında sete çıkacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın başrolü Ulaş Tuna Astepe'ye de dizide ideal bir başhekim olan 'Barış Güvener' karakterini oynaması için teklif götürüldü. Astepe'nin ne cevap vereceği merakla bekleniyor.