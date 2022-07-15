'Elveda Hızır Reis' Ulaş Tuna Astepe defteri kapandı! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izleyicilerine kötü haber! İşte yeni dizisi...

BARBAROSLAR'DA ROTA YENİDEN OLUŞTURULUYOR

Yeni bölümlerini Zülküf Yücel'in yazdığı "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı", sezona yeni oyuncu kadrosuyla başlayacak. Kanuni Sultan Süleyman döneminin anlatılacağı TRT'nin sevilen dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşları ekrana getirilecek. Dizinin yeni Hızır'ının kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Şu günlerde senaryo çalışmaları devam ediyor.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Yeni İstanbul'un kadrosunda yer alacağı netleşen tek oyuncu Tansel Öngel oldu. 24 Mayıs 2022 tarihinde final yapan Masumlar Apartmanı projesinde üstlendiği 'Naci' karakteriyle gönüllerde taht kuran Tansel Öngel'in hangi rolü oynayacağıyla alakalı şimdilik bir açıklama gelmedi.