Gurbetçi Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi? Gurbetçi Şaban konusu ve oyuncuları!

Gurbetçi Şaban filmi oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gurbetçi Şaban nerede ve ne zaman çekildi sorusu yer alıyor. İşte Gurbetçi Şaban oyuncuları ve konu hakkında detaylar...
GURBETÇİ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Gurbetçi Şaban, 1985 yılında Almanya'nın Köln şehrinde çekildi.
GURBETÇİ ŞABAN KONUSU NE?
Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya'ya gurbetçi olarak gider. Almanya'daki düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışan Şaban'ın başından birçok olay geçer. Ama bazen rastlantılar, bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.