Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.07.2022 21:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2022 21:02
    ABONE OL

    Gurbetçi Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi? Gurbetçi Şaban konusu ve oyuncuları!

    Gurbetçi Şaban filmi oldukça sevilen Yeşilçam filmleri arasında yer alıyor. Peki, Gurbetçi Şaban filmi ne zaman çekildi? Gurbetçi Şaban filmi konusu nedir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Gurbetçi Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi?

    Gurbetçi Şaban filmi oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gurbetçi Şaban nerede ve ne zaman çekildi sorusu yer alıyor. İşte Gurbetçi Şaban oyuncuları ve konu hakkında detaylar...

    GURBETÇİ ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

    Gurbetçi Şaban, 1985 yılında Almanya'nın Köln şehrinde çekildi.

    GURBETÇİ ŞABAN KONUSU NE?

    Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya'ya gurbetçi olarak gider. Almanya'daki düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışan Şaban'ın başından birçok olay geçer. Ama bazen rastlantılar, bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.

        GURBETÇİ ŞABAN OYUNCULARI

        Kemal Sunal: Şaban Yıldız
        Müge Akyamaç: Bahar
        Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi


        Yavuzer Çetinkaya: Fritz
        Baykal Kent: Fabrika amiri
        Ayten Erman: Alman patronun eşi
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD’de işsizlik maaşında rekor başvuru
        Haberler Haberler Gurbetçi Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi? Gurbetçi Şaban konusu ve oyuncuları!
            SON DAKİKA