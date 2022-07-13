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    • 14.07.2022 01:46
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    • 14.07.2022 01:47
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    Sevmek Zamanı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız”

    Başrollerini Deniz Işın ile İlhan Şen’in üstlendiği Sevmek Zamanı dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına “Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız” sözleri damga vurdu. İşte Sevmek Zamanı 5. bölüm fragmanı...

    “Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız”

    Pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Sevmek Zamanı dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm fragmanına "Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız" sözleri damga vurdu.

    SEVMEK ZAMANI 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Nezarete düşen Firuze, onu Kağan'ın şikayet ettiğini düşünmektedir oysa gerçek çok farklıdır. Feryat, soluğu kardeşinin hayatını mahvettiğini düşündüğü Kağan'ın karşısında alır.

    Firuze'yi demir parmaklıkların ardından çıkaran Kağan, Leyla'nın ona büyük zararlar verebileceğini anlayınca iki yıllık suskunluğuna son verir.

        Leyla'nın yüzüne kızlarının hayatına mal olan kaza ile ilgili sarsıcı gerçekleri haykırır.

        Kağan, Firuze'ye tertemiz gidebilmek için zaten kağıt üzerinde olan evliliğini bitirecek adımı atmaktan da geri durmaz.

        Ancak tüm bunlar Leyla'nın yeni hamlelerine engel olmadığı gibi Firuze'ye karşı daha fazla diş bilemesine neden olur.
            Türkiye’ye minnettarım
            Haberler Televizyon Sevmek Zamanı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız”
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