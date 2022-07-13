Sevmek Zamanı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız”

Pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Sevmek Zamanı dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm fragmanına "Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız" sözleri damga vurdu.
SEVMEK ZAMANI 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nezarete düşen Firuze, onu Kağan'ın şikayet ettiğini düşünmektedir oysa gerçek çok farklıdır. Feryat, soluğu kardeşinin hayatını mahvettiğini düşündüğü Kağan'ın karşısında alır.
Firuze'yi demir parmaklıkların ardından çıkaran Kağan, Leyla'nın ona büyük zararlar verebileceğini anlayınca iki yıllık suskunluğuna son verir.