İçimizdeki Ateş 4. bölümüyle nefes kesecek! Bahar ve Mert’in başı belada!

Başrollerini Burak Sevinç ile Ceren Benderlioğlu'nun üstlendiği İçimizdeki Ateş'in 4. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte İçimizdeki Ateş yeni bölümden detaylar...
İÇİMİZDEKİ ATEŞ 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.
Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.