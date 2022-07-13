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    • Televizyon
    • 13.07.2022 17:48
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    • 13.07.2022 17:51
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    İçimizdeki Ateş 4. bölümüyle nefes kesecek! Bahar ve Mert’in başı belada!

    Atv ekranlarının sevilen dizisi İçimizdeki Ateş’in yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Yayınlanan ilk üç bölümüyle beğeni toplayan İçimizdeki Ateş, yine birbirinden heyecanlı sahnelerle nefes kesecek. Bahar ve Mert’in başının belaya girdiği İçimizdeki Ateş 4. bölümde Nuran’dan gelen sesli bir mesaj ortalığı karıştıracak. İşte İçimizdeki Ateş 4. bölümden ipuçları...

    Bahar ve Mert’in başı belada!

    Başrollerini Burak Sevinç ile Ceren Benderlioğlu'nun üstlendiği İçimizdeki Ateş'in 4. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte İçimizdeki Ateş yeni bölümden detaylar...

    İÇİMİZDEKİ ATEŞ 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.

    Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.

        Hale, TT Holding davası için önemli bir tanık olan Eşref Güner'in nerede olabileceğini çözer ve Ege ile işbirliği yaparak tanığı mahkemeye getirir. Hale, bu hamlesi ile davayı kaybeden Tahsin Tayman'a karşı bir zafer daha kazanmış olur.

        TT Holding davasını kazanmanın şerefine, akşam hukuk bürosunun bahçesinde küçük bir parti tertiplenir. Herkes eğlenirken Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli bir mesaj, geceye bomba gibi düşer…

        'İçimizdeki Ateş' yeni bölümüyle Perşembe saat 21.45'te atv'de!
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        Haberler Televizyon İçimizdeki Ateş 4. bölümüyle nefes kesecek! Bahar ve Mert’in başı belada!
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