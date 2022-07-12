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    • Haberler
    • 12.07.2022 18:26
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    • 12.07.2022 18:26
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    Pi'nin Yaşamı oyuncuları kim, konusu nedir? Pi'nin Yaşamı kaplan gerçek mi?

    Pi'nin Yaşamı filmi, 11 dalda Oscar Ödüllerine aday gösterildi. Birçok kişi film hakkında detayları merak ediyor. Peki, Pi'nin Yaşamı oyuncuları kimler? Pi'nin Yaşamı konusu nedir? Pi'nin Yaşamı kaplan gerçek mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Pi’nin Yaşamı oyuncuları kim, konusu nedir? Pi’nin Yaşamı kaplan gerçek mi?

    Pi'nin Yaşamı filmi, Yann Martel'in kaleme aldığı kitaptan sinemaya uyarlandı. Filmin başrollerini Suraj Sharma, Irrfan Khan, Gérard Depardieu, Tabu ve Adil Hussain paylaşıyor. Filmin hayranları oyuncuları ve konu hakkındaki detayları merak ediyor. İşte filmin oyuncuları ve konusu...

    Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ KONUSU

    Hindistan'dan Kanada'ya giden bir yük gemisi, içindeki hemen hemen tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktan oluşmaktadır. Pi'nin hayvanat bahçesi işleten ve hayvanlarıyla göç yoluna koyulan ailesi, batan gemide yaşamını kaybetmiştir. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Ama şimdi Bengal Kaplanı ile teknede baş başa kalmıştır. Dev kaplana yem olmamak için hayvanla anlaşmanın ve yakınlaşmanın yollarını bulur. Sıra dışı yolculuk sona ermeden büyülü bir adaya varacaktır...

    Pİ'NİN YAŞAMI OYUNCULARI

    Suraj Sharma - Piscine Molitor "Pi" Patel 16 yaş
    Irrfan Khan - Pi yetişkin
    Ayush Tandon- Pi, 12 yaş
    Gautam Belur - Pi 5 yaş
    Gita Patel - Tabu
    Santosh Patel - Adil Hussain


        Gérard Depardieu - Aşçı
        Po-Chieh Wang -Tayvanlı denizci
        Rafe Spall - Yazar
        Shravanthi Sainath - Anandi
        Andrea Di Stefano -Rahip
        Vibish Sivakumar - Ravi Patel

        Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNDE KAPLAN GERÇEK Mİ?

        Filmin büyük bölümünde yer alan Bengal kaplanı Richard Parker, CGI versiyonu ile sahnelerde yerini aldı. Görsel efekt süpervizörü ise kaplanın yüzde 85'inin dijital, yüzde 15'inin ise gerçek olduğunu belirtiyor. Filmdeki 170 kaplan çekiminin 23'ü gerçekti.
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