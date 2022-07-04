Gül Masalı 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bir ömür beklerim ben seni”

TOPRAK'TAN GONCA'YA BÜYÜK SÜRPRİZ

Isparta'da yaşamanın kendisi için zor olduğunu ifade eden Gonca, Fatma Ana'ya veda etti. Fatma Ana ile vedalaşmasında gözyaşı döken Gonca, babası ve arkadaşlarıyla birlikte İstanbul yoluna çıktı. Gonca'nın yolunu kesen Toprak ise genç kızdan bir şans istedi. Gonca, Toprak'la birlikte dönerek evinin yeni halini gördü. Toprak, Gonca'ya miras kalan evi tadilatla yaşanabilecek hale getirdi.