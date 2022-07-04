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    • Televizyon
    • 05.07.2022 00:32
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    • 05.07.2022 00:32
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    Gül Masalı 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bir ömür beklerim ben seni”

    ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı’nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülper Özdemir'in başrolünü Erdem Kaynarca ile paylaşacağı dizinin 4. bölüm fragmanına “Bir ömür beklerim ben seni” sözleri damga vurdu. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragman sosyal medyada da büyük ses getirdi. İşte Gül Masalı 4. bölüm fragmanı...

    Gül Masalı 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bir ömür beklerim ben seni”

    ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına "Bir ömür beklerim ben seni" sözleri damga vurdu.

    YENİ SIRLAR AÇIĞA ÇIKIYOR!
    Gül Masalı yeni bölümü ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. atv'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Gül Masalı'nın 3. Bölümü'nde neler oldu?

    atv'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nda heyecan devam ediyor. 3. Bölümü ile atv ekranına gelen Gül Masalı, yine beğeni topladı. Annesinin gerçek mezarının Isparta'da olduğunu öğrenen Gonca, sırların peşinden gitmeye devam etti. Önce İstanbul'a dönme kararı veren Gonca, Toprak'ın yolunu kesmesiyle bir kez daha Isparta'ya döndü.

    TOPRAK'TAN GONCA'YA BÜYÜK SÜRPRİZ
    Isparta'da yaşamanın kendisi için zor olduğunu ifade eden Gonca, Fatma Ana'ya veda etti. Fatma Ana ile vedalaşmasında gözyaşı döken Gonca, babası ve arkadaşlarıyla birlikte İstanbul yoluna çıktı. Gonca'nın yolunu kesen Toprak ise genç kızdan bir şans istedi. Gonca, Toprak'la birlikte dönerek evinin yeni halini gördü. Toprak, Gonca'ya miras kalan evi tadilatla yaşanabilecek hale getirdi.

        Evin yeni halini gören Gonca mutlu olurken gördükleri yeni sırların kapısını araladı. Tadilatı yapılan evde bebek kıyafetleri ve beşik bulan Gonca, kendisinin İstanbul'da doğduğunu söyledi.

        Zaman zaman eğlenceli sahneleriyle gülümseten, duygusal yönleriyle izleyiciyi bambaşka bir duyguya sürükleyen Gül Masalı, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

        Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu gibi isimleri bir araya getiren Gül Masalı, her Pazar 20.00'de atv'de.
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        Haberler Televizyon Gül Masalı 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bir ömür beklerim ben seni”
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