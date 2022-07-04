Sevmek Zamanı 4. bölüm fragmanı yürek yaktı: “Benim de sınavım buymuş demek ki...”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Sevmek Zamanı dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan fragmana "Benim de sınavım buymuş demek ki" sözleri damga vurdu.
"SETTE BİRLİKTE OYNAYAN ÇOCUKLAR GİBİYİZ"
Yapımını Süreç Film'in üstlendiği ekranların atv'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı, yaz sezonunun dikkat çeken hikayesi olurken pazartesi akşamlarına damgasını vurdu.
Sevmek Zamanı'nda kendilerini imkansız bir aşkın içinde bulan Kağan ve Firuze'yi canlandıran İlhan Şen ve Deniz Işın, diziyi, sosyal medyada gördükleri ilgiyi ve kamera önündeki uyumlarının kaynağını anlattı.
Dizide Firuze karakterine hayat veren Deniz Işın partneri İlhan Şen'le birlikte çalışmayı "İlhan insana huzurlu hissettiriyor. Bir problem çıkmaz hissi veriyor, sakinleştirici bir etkisi var. Beraber çok eğleniyoruz, birlikte çektiğimiz sahnelerimiz çok keyifli oluyor" sözleriyle anlattı.