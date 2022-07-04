Sevmek Zamanı 4. bölüm fragmanı yürek yaktı: “Benim de sınavım buymuş demek ki...”

İlhan Şen ise "Deniz'le önceden de tanıştığımız ve arkadaş olduğumuz için tanışma faslını geçtik ve diziye başladık aslında. Deniz ortamı doğallaştıran biri. Deniz'in yanında hangi ruh halinde olursan ol, başka bir doğallık merkezine indirgiyor seni. Deniz'in enerjisi böyle. Bir anda gülmeye başlıyorsun. İyi ki var" diyerek rol arkadaşıyla uyumuna vurgu yaptı.