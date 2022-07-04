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    • Televizyon
    • 05.07.2022 00:45
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    • 05.07.2022 00:45
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    Aşk bacayı sardı! İçimizdeki Ateş 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Biz seninle nasıl rekabet edeceğiz?”

    Her Perşembe ATV ekranlarında izleyici ile buluşan İçimizdeki Ateş dizisinin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören gibi isimlerin başrolde yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına “Biz seninle nasıl rekabet edeceğiz?” sözleri damga vurdu. Fragmandaki romantik sahneler ise “Aşk bacayı sardı!” dedirtti. İşte İçimizdeki Ateş 3. bölüm 2. fragmanı...

    “Biz seninle nasıl rekabet edeceğiz?”

    Atv ekranlarının sevilen dizisi İçimizdeki Ateş'in3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Biz seninle nasıl rekabet edeceğiz?" sözleri damga vurdu.

    İÇİMİZDEKİ ATEŞ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Mert, stajının ilk günü Ceyhun yüzünden başını öyle bir belaya sokmuştur ki kendiyle birlikte arkadaşlarını da tehlikeye atmıştır. Ekip ofisteki ilk günlerinde bir davayla görevlendirilir. Kendilerini göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olan bu dava, genç avukat adayları için sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecektir.

    İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCU KADROSU
    Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Bilgesu Kural (Banu Sayın)

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    Haberler Televizyon Aşk bacayı sardı! İçimizdeki Ateş 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Biz seninle nasıl rekabet edeceğiz?”
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