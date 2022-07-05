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    • Televizyon
    • 05.07.2022 18:53
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    • 05.07.2022 18:53
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    Sevmek Zamanı nefes kesti! Kağan yaralandı, Firuze gözaltına alındı!

    atv’nin, yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği dizisi Sevmek Zamanı, 4 Temmuz Pazartesi akşamı üçüncü bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümüyle büyük ilgi toplayan Sevmek Zamanı, #SevmekZamanı etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte başrollerinde Deniz Işın ile İlhan Şen’in yer aldığı Sevmek Zamanı dizisinde yaşananlar...

    Kağan yaralandı, Firuze gözaltına alındı!

    Başrollerinde Deniz Işın ile İlhan Şen'in yer aldığı Sevmek Zamanı üçüncü bölümüyle atv ekranlarında izleyici ile buluştu.

    3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Leyla, Firuze'nin karşısına çıkarak Kağan'la evli olduklarını, birbirlerini çok sevdiklerini anlattı ve hayatlarından çıkıp gitmesini istedi. Duydukları karşısında şoke olan Firuze büyük bir yıkım yaşadı.

    Hayatını değiştirmeye kararlı olan Kağan, annesi Zeynep'e ve Taner'e holdingde aktif görevden ayrılacağını ve grup bünyesinde yeni bir şirket kurduğunu söyledi.

        Bahar'la birlikte Firuze'ye sürpriz bir doğum günü organize eden Kağan, şaşkına uğrayan Firuze'nin kendisine neden soğuk davrandığını anlayamadı.

        Firuze'yi araştırmaya başlayan Zeynep, Feryat'a ulaşarak ona gerçeği anlattı. Kardeşinin evli bir adamla birlikte olmasını içine sindiremeyen Feryat, Firuze ile yüzleşti.

        Tüm hayatının dağılışına tanık olan Firuze, nihayet Kağan'ın karşısına dikilerek gerçeği bildiğini söyledi.

            Bu tartışmayı gören Ömer duruma müdahale etmek isterken, Kağan'ın yaralanmasına neden oldu. Bu fırsatı kaçırmayan Leyla, Kağan'ın yaralanmasından Firuze'yi sorumlu tuttu ve polis Firuze'yi gözaltına aldı.
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