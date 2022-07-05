Sevmek Zamanı nefes kesti! Kağan yaralandı, Firuze gözaltına alındı!

Başrollerinde Deniz Işın ile İlhan Şen'in yer aldığı Sevmek Zamanı üçüncü bölümüyle atv ekranlarında izleyici ile buluştu.
3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Leyla, Firuze'nin karşısına çıkarak Kağan'la evli olduklarını, birbirlerini çok sevdiklerini anlattı ve hayatlarından çıkıp gitmesini istedi. Duydukları karşısında şoke olan Firuze büyük bir yıkım yaşadı.
Hayatını değiştirmeye kararlı olan Kağan, annesi Zeynep'e ve Taner'e holdingde aktif görevden ayrılacağını ve grup bünyesinde yeni bir şirket kurduğunu söyledi.